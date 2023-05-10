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Дженніфер Лоуренс застукали на рідкісному побаченні з коханим

10 травня 2023 11:53
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Дженніфер Лоуренс показала рідкісний вихід зі своїм коханим – фотографї
Зірка "Голодних ігор" Дженніфер Лоуренс у фільмі "Без образ". Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома американська акторка та зірка популярного фільму "Голодні ігри" Дженніфер Лоуренс вперше за довгий час показала себе на прогулянці зі своїм чоловіком, 38–річним артгалеристом Куком Мароні. Варто зазначити, що свій вечір вони провели в італійській закусочній.

Відповідні фотографії були розміщені на сторінці "chismexcepcion" в соціальній мережі Instagram.

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Для прогулянки зірка "Голодних ігор" Дженніфер Лоуренс обрала досить простий образ. Телезірка не стала сильно наряджатися та одягла одяг тільки чорного кольору. Але річ йде не про сукню, яка більше пасувала б для цього виходу, а про вільний спортивний одяг.

Так, американська акторка, яка має багато різних премій за свою кар’єру, одягла чорну майку зі штанами та легку куртку. Образ Дженніфер Лоуренс вирішила доповнити чорними босоніжками з ремінцями на підборах та сумкою чорного кольору, а також бусами на шиї.

Дивлячись на обличчя зірки "Голодних ігор", можна побачити, що макіяжу на ньому також не було.

При цьому, чоловік відомої телезірки Кук Мароні теж не був одягнений у нарядний одяг. Для прогулянки він обрав чорні штани, білу футболку, кеди бренду Vans, а також легку сорочку темно–синього кольору.

Відомо, що стосунки у американської акторки та артгалериста зав’язалися ще у 2018 році. Через рік вони таємно одружилися, а вже на початку 2022 року в них народилася дитина. Вони стали батьками хлопчика, якого вирішили назвати Сай.

Дженнифер Лоуренс и Кук Марони
Акторка Дженніфер Лоуренс зі своїм коханим Куком Мароні на заручинах в Нью–Йорку. Фото: Pinterest

Варто зазначити, що Дженніфер Лоуренс обирає не розголошувати подробиці свого особистого життя та тримати його якнайдалі від журналістів. Крім того, акторка не показує обличчя свого маленького сина та не розкриває ніяких подробиць щодо нього.

Нагадаємо, ми писали про те, що американська акторка Дженніфер Лоуренс показала себе вагітною на публіку.

Раніше ми розповідали, що відома американська зірка Дженніфер Лоуренс вперше стане мамою.

Також ми повідомляли про те, що американська телезірка Гвінет Пелтроу потрапила в гучний скандал.

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