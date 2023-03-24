Американська акторка Гвінет Пелтроу опинилася у центрі судового скандалу: деталі

Гвінет Пелтроу

Американська акторка Гвінет Пелтроу постала перед судом. Процес розпочався через нещасний випадок на гірському курорті, який стався 2016 року. Знаменитість зіштовхнулася на лижній трасі з чоловіком. Стверджується, що він отримав струс мозку і перелом ребер.

Про це повідомляє BBC.

Деталі

76-річний Террі Сандерсон подав позов на Пелтроу. Він вимагає компенсацію у розмірі 300 тисяч доларів

Зірка заперечує свою провину та подала зустрічний позов. Акторка вимагає один долар за моральну шкоду плюс судові витрати.

Адвокат чоловіка Лоуренс Бюлер заявив, що "нерозважливі" дії знаменитості спричинили зіткнення. За його словами, Пелтроу каталася необережно.

"Вона знала, що кататися таким чином, наосліп, дивлячись по сторонах, було необачливо, вона знала, що продовжуючи кататися таким чином... вона вріжеться у когось", — сказав Бюлер.

Адвокат заявив, що після зіткнення з 79-річним чоловіком Пелтроу втекла. Вона залишила його лежати без свідомості.

Донька Террі Сандерсона розповіла, що її тато змінився після інциденту. За її словами, він був "комунікабельним і енергійним", а тепер він "схвильований" і "легко засмучується". Потерпілий став "одержимим" судом і хотів вибачень.

У судовому позові йдеться, що Сандерсон знепритомнів на кілька хвилин після нещасного випадку на лижах. У нього був струс мозку та чотири зламані ребра.

Лікар, який давав свідчення, повідомив, що позивач отримав черепно-мозкову травму, яка "повністю змінила його життя".

Нейропсихолог Аліна Фонг заявила, що Сандерсон "страждав від наслідків струсу мозку протягом півтора року", коли вона зустрілась з ним у травні 2017 року.

Версія американської акторки

Адвокат зірки Стів Оуенс відкидає звинувачення Сандерсона. Він називає їх "маячнею". За словами Оуенса, його підзахисна тільки почала спускатися зі схилу, коли чоловік раптово врізався їй у спину.

Адвокати постраждалого заявляють протилежне. Про те, що Пелтроу була позаду і врізалася у Сандерсона, свідчать і його травми.

Стів заявив, що спочатку знаменитість підозрювала, що на неї напали. Вона була так вражена цим, що вирішила не кататися на лижах до кінця дня.

Одним зі свідків у справі став друг Сандерсона, Крейг Рамон, який першим побачив зіткнення. Він повідомив, що чув крик і бачив, як Пелтроу врізалася у чоловіка.

Під час перехресного допиту адвокати Пелтроу зауважили, що Рамон страждає на дальтонізм. Він не міг розрізнити за одягом, хто з лижників став причиною нещасного випадку.

Адвокати Пелтроу також заявили, що кадри з камери GoPro та публікація у соціальних мережах, які підтверджують її версію подій, "зникли".

Судовий процес над американською зіркою привернув увагу ЗМІ та обростає скандальними подробицями.

На одному із засідань зірка з'явилася у великих окулярах-авіаторах. У соціальних мережах Пелтроу звинуватили у копіюванні стилю відомого серійного вбивці Джеффрі Дамера, який носив схожий аксесуар.

Напередодні свідчень на третій день адвокати акторки намагались принести у залу суду ласощі, щоби пригостити судових приставів.

Нагадаємо, цей рік став дуже насиченим та успішним для ірландського кіноактора Коліна Фаррелла. За роль у фільмі "Банші Інішеріна" він отримав свій другий "Золотий глобус", а також був номінований на інші престижні премії, зокрема й "Оскар". Втім, в особистому житті не все вдалося.