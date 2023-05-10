Дженнифер Лоуренс показала редкий выход со своим любимым – фотографии

Звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс в фильме "Без обид". Фото: скриншот с YouTube

Известная американская актриса и звезда популярного фильма "Голодные игры" Дженнифер Лоуренс впервые за долгое время показала себя на прогулке со своим мужем, 38–летним артгаллеристом Куком Марони. Следует отметить, что свой вечер они провели в итальянской закусочной.

Соответствующие фотографии были размещены на странице "chismexcepcion" в социальной сети Instagram.

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Для прогулки звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс выбрала достаточно простой образ. Телезвезда не стала сильно наряжаться и надела одежду только черного цвета. Но речь идет не о платье, которое больше подходило бы для этого выхода, а о свободной спортивной одежде.

Так, американская актриса, имеющая много разных премий за свою карьеру, надела черную майку с брюками и легкую куртку. Образ Дженнифер Лоуренс решила дополнить черными босоножками с ремешками на каблуке и сумкой черного цвета, а также бусами на шее.

Глядя на лицо звезды "Голодных игр", можно увидеть, что макияжа на нем тоже не было.

При этом, муж известной телезвезды Кук Марони тоже не был одет в нарядную одежду. Для прогулки он выбрал черные брюки, белую футболку, кеды бренда Vans, а также легкую рубашку темно–синего цвета.

Известно, что отношения у американской актрисы и артгалериста завязались еще в 2018 году. Через год они тайно поженились, а уже в начале 2022 года у них родился ребенок. Они стали родителями мальчика, которого решили назвать Сай.

Актриса Дженнифер Лоуренс со своим любимым Куком Марони на помолвке в Нью–Йорке. Фото: Pinterest

Стоит отметить, что Дженнифер Лоуренс выбирает не разглашать подробности своей личной жизни и держать ее подальше от журналистов. Кроме того, актриса не показывает лицо своего маленького сына и не раскрывает никаких подробностей о нем.

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