Джолі та Пітт можуть разом знятись в кіно — деталі

Голлівудські актори Анджеліна Джолі та Бред Пітт. Фото: Reuters

Голлівудським акторам Бреду Пітту та Анджеліні Джолі пропонують кругленький чек, якщо вони зможуть якимось чином переступити через своє его та разом знятись у стрічці. Колишньому подружжю пропонують ролі з пристрасними сценами.

Про це повідомляє Page Six.

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Режисер Денні Росснер, відомий за фільмами "2001: Космічна пародія", "Кінцева зброя" з Халком Хоганом, зібрав близько 60 мільйонів доларів від своїх прихильників. Він сподівається, що цієї суми буде достатньо, щоб спокусити давніх ворогів Бреда Пітта та Анджеліну Джолі "закопати сокиру війни".

Однак, колишньому подружжю, яке вже вісім років воює за опіку над дітьми, гроші та майбутнє свого винного бізнесу, буде нелегко погодитися на цю пропозицію.

Доказом цьому став випадок у вересні, коли організаторам Венеціанського кінофестивалю довелося забезпечити показ фільмів колишнього подружжя в різні дні.

Сюжет фільму розповідає про історію кохання, що розгортається в готелі "Мартінес" у Каннах під час Другої світової війни. Росснер планує, що Пітт зіграє Еммануеля Мартінеса, тодішнього власника готелю, а Джолі — його спокусливу коханку і музу Емму Дігард.

Сценарій передбачає, що їм доведеться зіграти близькі стосунки.

"Там є любовна сцена... І вона теж дуже гаряча. Це не непристойно, але є дуже важкі любовні сцени. У Мартінеса була дружина, і у нього була коханка", — поділився режисер.

Якщо Бред Пітт погодиться на роль у стрічці, то отримає від 20 до 25 мільйонів доларів, а Джолі від 15 мільйонів доларів.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі заборонила батькам колишнього чоловіка бачити дітей. А також Бред Пітт сумує через те, що не зможе зустріти Різдво з дітьми.