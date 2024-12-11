Джоли и Питт могут вместе сняться в кино — детали

Голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт. Фото: Reuters

Голливудским актерам Брэду Питту и Анджелине Джоли предлагают кругленький чек, если они смогут каким-то образом переступить свое эго и вместе сняться в ленте. Бывшим супругам предлагают роли со страстными сценами.

Об этом сообщает Page Six.

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Режиссер Дэнни Росснер, известный по фильмам "2001: Космическая пародия", "Конечное оружие" с Халком Хоганом, собрал около 60 миллионов долларов от своих поклонников. Он надеется, что этой суммы будет достаточно, чтобы соблазнить давних врагов Брэда Питта и Анджелину Джоли "закопать топор войны".

Однако бывшим супругам, которые уже восемь лет воюют за опеку над детьми, деньги и будущее своего винного бизнеса, будет нелегко согласиться на это предложение.

Доказательством тому стал случай в сентябре, когда организаторам Венецианского кинофестиваля пришлось обеспечить показ фильмов бывших супругов в разные дни.

Сюжет фильма рассказывает об истории любви, которая разворачивается в отеле "Мартинес" в Каннах во время Второй мировой войны. Росснер планирует, что Питт сыграет Эммануэля Мартинеса, тогдашнего владельца гостиницы, а Джоли — его соблазнительную любовницу и музу Эмму Дигард.

Сценарий предполагает, что им придется сыграть близкие отношения.

"Там есть любовная сцена... И она тоже очень горячая. Это не неприлично, но очень тяжелые любовные сцены. У Мартинеса была жена, и у него была любовница", — поделился режиссер.

Если Брэд Питт согласится на роль в ленте, то получит от 20 до 25 миллионов долларов, а Джоли от 15 миллионов долларов.

Напомним, Анджелина Джоли запретила родителям бывшего супруга видеть детей. А также Брэд Питт жалеет о том, что не сможет встретить Рождество с детьми.