Джолі вирішила стати бізнесвумен: яку компанію планує запустити акторка

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі подала заявку на реєстрацію торгової марки Atelier Jolie. Під новим брендом кінозірка збирається створювати кутюрний одяг та ювелірні прикраси.

Про це повідомляє видання The Sun.

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Подробиці

За словами джерела таблоїда, Анджеліна працює над цим проєктом вже понад рік. Акторка сподівається, що торговельну марку буде схвалено. Бренд охоплює багато чого — від ювелірних виробів, виготовлених на замовлення, до кутюрного одягу та пошиття індивідуального одягу.

"Вона затятий прихильник якісних речей, які служать роками, і це те, чому у бренді приділятимуть основну увагу", — повідомляє The Sun.

Atelier Jolie також випускатиме постільну білизну для дому. Про важливість екологічної моди Анджеліна Джолі розповідала раніше у своєму останньому інтерв'ю журналу Vogue.

"Я вкладаю гроші в якісні речі, а потім просто зношую їх до дірок. Черевики, улюблене пальто, улюблена сумочка: я не часто щось міняю, а навіщо? Це одна з моїх фішок. Насолоджуватися вінтажними речами і заново відкривати для себе деякі вінтажні магазини — це частина шляху правильного розвитку", — заявила акторка.

Зазначимо, що це не перший досвід ведення бізнесу для Анджеліни Джолі. Вона бореться з колишнім чоловіком, актором Бредом Піттом, за контроль над сімейною виноробнею Château Miraval, яку пара придбала ще 2008 року у Франції Також зірки займалися виробництвом оливкової олії.

Виноробня Château Miraval

Нагадаємо, раніше ми писали, що один з синів Джолі та Пітта став художником і взяв собі псевдонім. Також ми розповідали, що Бред Пітт продав будинок, в якому жив з Джолі та Дженніфер Еністон.