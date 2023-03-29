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Бред Пітт продав будинок, в якому жив з Джолі та Еністон: сума угоди

29 березня 2023 13:41
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Голлівудський актор Бред Пітт
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Останнім часом чимало голлівудських знаменитостей розпродають свою нерухомість у Каліфорнії. Так, наприклад, актор Джим Керрі виставив свій маєток, в якому прожив 30 років за 29 мільйонів доларів. Продав будинок і його колега, оскароносний Бред Пітт. 

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Подробиці

Бред Пітт продав свій маєток, яким володів і реконструював протягом майже трьох десятиліть. 59-річний актор отримав від угоди 39 млн доларів, хоча придбав будинок та прилеглу територію 1994 року за 1,7 млн доларів.  Спочатку нерухомість була виставлена у січні за 45 млн доларів, втім покупцеві, ім’я якого не розголошується, вдалося збити ціну. 

Бред Пітт отримає на банківський рахунок не всі гроші. Згідно з законодавством, ті, хто продає майно вартістю понад 5 млн доларів, сплачувати податок на передачу нерухомості у розмірі 4%. Продажі, які перевищують 10 мільйонів доларів, обкладають податком у розмірі 5,5%.

Будинок знаходиться в популярному серед знаменитостей районі Лос-Феліс. Бред Пітт раніше ділив його зі своїми колишніми дружинами — акторками Дженніфер Еністон та Анджеліною Джолі. Зокрема, саме в цьому особняку Пітт та Джолі відсвяткували своє перше спільне Різдво  2005 року, а також виховували своїх шістьох дітей.

Після розлучення Анджеліна придбала будинок в цьому ж районі. Після того як стало відомо про роман Пітта із французькою моделлю та дизайнеркою Інес де Рамон, оточення актора стало все частіше розповідати про кардинальні зміни в житті, які запланував Бред. Вочевидь, продаж будинку став одним з планів голлівудського актора забути старе та розпочати нове. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що американська співачка Брітні Спірс продає маєток, в якому мріяла побудувати нове життя. Також ми розповідали, що шампанське Бреда Пітта стало офіційним напоєм премії "Оскар-2023".

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