Бред Пітт продав будинок, в якому жив з Джолі та Еністон: сума угоди
Останнім часом чимало голлівудських знаменитостей розпродають свою нерухомість у Каліфорнії. Так, наприклад, актор Джим Керрі виставив свій маєток, в якому прожив 30 років за 29 мільйонів доларів. Продав будинок і його колега, оскароносний Бред Пітт.
Про це повідомляє видання Daily Mail.
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Подробиці
Бред Пітт продав свій маєток, яким володів і реконструював протягом майже трьох десятиліть. 59-річний актор отримав від угоди 39 млн доларів, хоча придбав будинок та прилеглу територію 1994 року за 1,7 млн доларів. Спочатку нерухомість була виставлена у січні за 45 млн доларів, втім покупцеві, ім’я якого не розголошується, вдалося збити ціну.
Бред Пітт отримає на банківський рахунок не всі гроші. Згідно з законодавством, ті, хто продає майно вартістю понад 5 млн доларів, сплачувати податок на передачу нерухомості у розмірі 4%. Продажі, які перевищують 10 мільйонів доларів, обкладають податком у розмірі 5,5%.
Будинок знаходиться в популярному серед знаменитостей районі Лос-Феліс. Бред Пітт раніше ділив його зі своїми колишніми дружинами — акторками Дженніфер Еністон та Анджеліною Джолі. Зокрема, саме в цьому особняку Пітт та Джолі відсвяткували своє перше спільне Різдво 2005 року, а також виховували своїх шістьох дітей.
Після розлучення Анджеліна придбала будинок в цьому ж районі. Після того як стало відомо про роман Пітта із французькою моделлю та дизайнеркою Інес де Рамон, оточення актора стало все частіше розповідати про кардинальні зміни в житті, які запланував Бред. Вочевидь, продаж будинку став одним з планів голлівудського актора забути старе та розпочати нове.
Нагадаємо, раніше ми писали, що американська співачка Брітні Спірс продає маєток, в якому мріяла побудувати нове життя. Також ми розповідали, що шампанське Бреда Пітта стало офіційним напоєм премії "Оскар-2023".