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Джоли решила стать бизнесвумен: какую компанию планирует запустить актриса

31 марта 2023 15:55
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Голливудская актриса Анджелина Джоли
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Голливудская актриса Анджелина Джоли подала заявку на регистрацию торговой марки Atelier Jolie. Под новым брендом кинозвезда собирается производить кутюрную одежду и ювелирные украшения.

Об этом сообщает издание The Sun.

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Подробности

По словам источника таблоида, Анджелина работает над этим проектом уже больше года. Актриса надеется, что торговая марка будет одобрена. Бренд охватывает многое — от ювелирных изделий, изготовленных по заказу, до кутюрной одежды и пошива индивидуальной одежды.

"Она ярый приверженец качественных вещей, которые служат годами, и это то, чему в бренде будут уделять основное внимание", — сообщает The Sun.

Atelier Jolie также будет выпускать также постельное белье для дома. О важности экологичной моды Анджелина Джоли рассказывала ранее в своем последнем интервью журналу Vogue.

"Я вкладываю деньги в качественные вещи, а потом просто изнашиваю их до дырок. Ботинки, любимое пальто, любимая сумочка: я не часто что-то меняю, а зачем? Это одна из моих фишек. Наслаждаться винтажными вещами и заново открывать для себя некоторые винтажные магазины — это часть пути правильного развития", заявила актриса.

Это не первый опыт ведения бизнеса для Анджелины Джоли. Она борется с бывшим мужем, актером Брэдом Питтом, за контроль над семейной винодельческой Château Miraval, которую пара приобрела еще в 2008 году во Франции. Также звезды занимались производством оливкового масла.

Винодельня Château Miraval

Напомним, ранее мы писали, что один из сыновей Джоли и Питта стал художником и взял псевдоним. Также мы рассказывали, что Брэд Питт продал дом, в котором жил с Джоли и Дженнифер Энистон.

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