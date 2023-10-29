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Джоли впервые прокомментировала войну между Израилем и Палестиной

29 октября 2023 08:31
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Джоли впервые прокомментировала войну между Израилем и Палестиной
Голливудская актриса Анджелина Джоли. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Атаку ХАМАС на Израиль и войну, начавшуюся в этом регионе, обсуждают по всему миру. Многие знаменитости выразили свою поддержку Израилю. Также многие звезды поддержали мирное население сектора Газа и призвали к прекращению огня. Среди них и голливудская актриса Анджелина Джоли.

Соответствующая публикация появилась в ее соцсетях.

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Джоли о войне

В конце прошлого года актриса объявила, что уходит с должности специального представителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) после более 20 лет работы с организацией. Впрочем, это никак не повлияло на то, что звезда перестала заниматься этой темой.

Анджелина Джоли призвала к прекращению огня в конфликте между Израилем и Палестиной. 48-летняя актриса она выразила скорбь обо всех потерявших жизнь. Джоли также надеется, что удастся добиться резолюции, и рассказала, как она поддерживает невинных гражданских лиц, оказавшихся в центре событий.

"Прежде всего, детей убили, а многие дети теперь осиротели. То, что произошло в Израиле, является террористическим актом. Но это не может оправдать невинных жизней, погибших во время бомбежек гражданского населения в Газе, которому некуда идти, которое не имеет доступа к пище или воде, нет возможности эвакуации и даже не имеет основного права человека пересекать границу или искать убежища", — отметила Джоли.

Джоли о Палестине
Анджелина Джоли прокомментировала войну между Израилем и Палестиной. Скриншот: Instagram/angelinajolie

Джоли отметила, что в секторе Газа проживает более двух миллионов человек (половина из которых, по словам актрисы, дети), которые почти два десятилетия жили в условиях строгой блокады, в дополнение к десятилетиям перемещения и безгражданства. Несколько поступающих грузовиков с гуманитарной помощью — это лишь часть необходимого.

"Отказ от помощи, топлива и воды является коллективным наказанием людей. Человечество требует немедленного прекращения огня. Жизнь палестинцев и израильтян, и жизнь всех людей во всем мире имеют одинаковое значение", продолжила актриса.

Анджелина подытожила, что пожертвовала немалую сумму денег в помощь медицинским работникам. Она решила поддержать работу организации "Врачи без границ".

Палестина медики
Представители организации "Врачи без границ" в секторе Газа. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что Джиджи Хадид впервые появилась на публике после критики правительства Израиля. Также мы рассказывали, что в Евросоюзе требуют "срочной паузы" боевых действий в секторе Газа.

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