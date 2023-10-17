Джіджі Хадід вперше з'явилась на публіці після критики з боку уряду Ізраїля

Американська модель Джіджі Хадід. Фото: Instagram/gigihadid

Чимало знаменитостей висловили свою підтримку Ізраїлю після атаки ХАМАСу. Втім, американська супермодель Джіджі Хадід, батько якої є палестинцем, підтримала частково визнану державу. Після цього зірку не бачили, і ось зараз вона вперше з’явилась на публіці.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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28-річну Джіджі вперше побачили в Нью-Йорку після того, як уряд Ізраїлю розкритикував її. Причиною стало висловлювання її громадянської позиції. Втім, папараці, які зняли її в американському мегаполісі, модель не стала нічого коментувати.

Джіджі Хадід в Нью-Йорку. Фото: Daily Mail

Раніше Джіджі Хадід, заявила, що підтримку Палестини не можна прирівнювати до антисемітизму.

"Мої думки з усіма, хто постраждав від цієї невиправданої трагедії, і з кожним днем, коли цей конфлікт забирає життя невинних людей, занадто багато з яких — діти. Я глибоко співпереживаю і вболіваю за боротьбу палестинців і їхнє життя в умовах окупації, це відповідальність, яку я несу щодня", — написала раніше Джіджі.

Модель підкреслила, що тероризування невинних людей не узгоджується з ідеями руху "Вільна Палестина" і не приносить йому жодної користі. Керівництво Ізраїлю не промовчало та згадало Джіджі у своїх Instastories.

"Ви спали останній тиждень? Або ви просто добре закриваєте очі на те, що єврейських немовлят вбивають у їхніх домівках? Ваше мовчання дуже чітко показало ваше становище. Ми бачимо вас… Якщо ви не засуджуєте це, ваші слова нічого не значать", — зазначили в уряді Ізраїля.

Уряд Ізраїлю звернувся до Джіджі Хадід. Скриншот: Instagram/stateofisrael

Нагадаємо, раніше ми писали, що на подіум зіркового шоу Versace вийшла колишня та нинішня дівчини Ді Капріо. Також ми розповідали, що Джіджі Хадід знялась в чорно-білій рекламній кампанії бренду Versace.