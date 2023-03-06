Джонні Депп продав портрети знаменитостей, які сам намалював: скільки за це отримав грошей

Американський актор Джонні Депп біля своїх картин

Американський актор Джонні Депп заробляє мільйони не лише на знімальному майданчику. Зірка також успішний музикант і художник. Нещодавно 59-річний артист представив у лондонській галереї Castle Fine Art Gallery серію картин із зображеннями знаменитостей, які він сам написав.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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На картинах зображені зокрема реггі-виконавець Боб Марлі, письменник Хантер Томпсон, актори Гіт Леджер та Рівер Фенікс. Стартова ціна на кожну з них була 5400 доларів. І всі розпродали за п’ять днів. У підсумку Джонні Деппу вдалося заробити 5 млн 500 тис. доларів.

Це друга виставка з колекції Джонні Деппа "Друзі та герої", яка відбулася у Великій Британії. Перша серія, до якої увійшли портрети легенди фолку Боба Ділана, гітариста The Rolling Stones Кіта Річардса, зірок кіно Елізабет Тейлор та Аль Пачіно, була розпродана протягом кількох годин у липні минулого року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що єдина донька Джонні Деппа, французько-американська акторка та модель Лілі-Роуз Депп, знялася топлес для глянцю.