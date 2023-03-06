Джонни Депп продал портреты знаменитостей, которые сам нарисовал: сколько за это получил денег

Американский актер Джонни Депп возле своих картин

Американский актер Джонни Депп зарабатывает миллионы не только на съемочной площадке. Звезда также успешный музыкант и художник. Недавно 59-летний артист представил в лондонской галерее Castle Fine Art Gallery серию картин с изображениями знаменитостей, которые он сам написал.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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На картинах изображены регги-исполнитель Боб Марли, писатель Хантер Томпсон, актеры Хит Леджер и Ривер Феникс. Стартовая цена на каждую из них была 5400 долларов. И все распродали через пять дней. В итоге Джонни Деппу удалось заработать 5 млн 500 тыс. долларов.

Это вторая выставка из коллекции Джонни Деппа "Друзья и герои", которая прошла в Великобритании. Первая серия, в которую вошли портреты легенды фолка Боба Дилана, гитариста The Rolling Stones Кита Ричардса, звезд кино Элизабет Тейлор и Аль Пачино, была распродана за несколько часов в июле прошлого года.

Напомним, ранее мы писали, что единственная дочь Джонни Деппа, французско-американская актриса и модель Лили-Роуз Депп, снялась топлесс для глянца.