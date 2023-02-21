Джуд Лоу всьоме став батьком: зіркова родина навіть не оголошувала про вагітність
Британському актору Джуду Лоу знову вдалося приховати від суспільства народження спадкоємця. Папараці підловили 50-річну кінозірку з його другою дружиною Філіпп Коан в лондонському аеропорту. Знаменитостей супроводжувала няня їхнього первенця та новонародженої дитини.
Про це повідомляє видання The Sun.
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Деталі
Папараці помітили дві маленькі коляски, в одній з яких була дитина, народжена 2020 року, а в іншій — немовля, якому менш як рік.
Зіркова родина приховувала вагітність і свого первістка. Не коментують Джуд та Філіпп і зараз. Лоу не обговорює особисте життя і у своїх інтерв’ю. Новонароджена дитина стала для актора вже сьомою.
Перші три дитини Джуду народила його колишня дружина Сейді Фрост. Старшому синові Рафферті нещодавно виповнилось 26 років. Також в Лоу є доньки від моделі Саманти Берк та коханки Кетрін Гардінг. Стать дитини, яку народила 2020 року Філіпп Коан зіркова родина приховує й нині. Як ї ім’я нащадка.
Нагадаємо, раніше ми писали, що колишній чоловік Дженніфер Лопес, співак Марк Ентоні, оголосив, що чекає на появу сьомої дитини.