Джуд Лоу в седьмой раз стал отцом

Британский актер Джуду Лоу

Британскому актеру Джуду Лоу снова удалось скрыть от общества рождение наследника. Папарацци подловили 50-летнюю кинозвезду с его второй женой Филипп Коан в лондонском аэропорту. Знаменитостей сопровождала няня их первенца и новорожденного ребенка.

Об этом сообщает издание The Sun.

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Папарацци заметили две маленькие коляски, в одной из которых был ребенок, рожденный в 2020-м, а в другой — младенец, которому меньше года.

Фото: The Sun

Звездная семья скрывала беременность и своего первенца. Не комментируют Джуд и Филипп и сейчас. Лоу не обсуждает личную жизнь и в своих интервью. Новорожденный ребенок стал для актера уже седьмым.

Первые три ребенка Джуду родила его бывшая жена Сэйди Фрост. Старшему сыну Рафферти недавно исполнилось 26 лет. Также у Лоу есть дочери от модели Саманты Берк и любовницы Кэтрин Хардинг. Пол ребенка, которого родила в 2020 году Филипп Коан звездная семья скрывает и сейчас. Как и имя отпрыска.

Напомним, ранее мы писали, что бывший муж Дженнифер Лопес, певец Марк Энтони, объявил, что ждет появления седьмого ребенка.