Ексчоловік Джоан Роулінг заявив, що допоміг письменниці написати книги про Гаррі Поттера

Британська письменниця Джоан Роулінг

Ексчоловік британської письменниці Джоан Роулінг, телеведучий Хорхе Арантес, зізнався, що справді бив колишню дружину. Втім він відкинув звинувачення у крадіжці неопублікованого рукопису першого роману про Гаррі Поттера

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Напередодні в інтерв'ю Джоан розповіла, що її колишній чоловік-аб'юзер викрав у неї рукопис, щоб вона не покинула його. За словами Роулінг, Арантес "взяв книгу у заручники".

Хорхе своєю чергою відповів, що всі звинувачення хибні, а сама письменниця "перебуває в маренні".

"Я не знаю, чому вона каже це, можливо, вона марить після трьох років ізоляції через коронавірус", — сказав він.

Чоловік також зазначив, що він поділяв пристрасть екскоханої до літератури, особливо до творів для дітей. На додаток, він навіть зробив заяву, що допоміг Роулінг написати знаменитий роман про пригоди юного чарівника Гаррі Поттера та його друзів.

"Проєкт був розрахований на сім книг, і я дуже захопився першою, і Джоан це знає. Вона почала писати книгу, коли ми були разом", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що видання The New York Times опинилось в епіцентрі скандалу через трансфобні висловлювання Джоан Роулінг. Також ми розповідали, що виконавець ролі Волан-де-Морта, англійський актор Рейф Файнз, вступився за Джоан Роулінг щодо цього питання.