Бывший муж Джоан Роулинг заявил, что помог писательнице написать книги о Гарри Поттере

Бывший муж Джоан Роулинг рассказал, что помог писательнице написать книги о Гарри Поттере
Бывший муж британской писательницы Джоан Роулинг, телеведущий Хорхе Арантес, признался, что действительно избивал бывшую жену. Впрочем, он отверг обвинения в краже неопубликованной рукописи первого романа о Гарри Поттере
Об этом сообщает издание Daily Mail.
-
Залужный провел телефонный разговор с Председателем объединенного комитета начальников штабов США: детали
-
Удар в Мачулищах: блоха покусала гиганта
-
"Проблемы у них значительные": Буданов рассказал, откуда рф может брать оружие для продолжения войны
-
Эмоции города: Киев в преддверии весны глазами фотографа Новини.LIVE
-
УПЛ возвращается: как дебютировал Ротань с "Александрией" против "Металлиста 1925"
-
Одесские медики дали советы, как обеззаразить воду
-
Тайвань выделил 56 миллионов долларов для восстановления инфраструктуры Украины
-
Год российской пропаганды: как путинские нарративы блокируются в Европе и распространяются в других странах
-
В Киеве полностью восстановили известную многоэтажку, куда год назад попала ракета
-
Буданов рассказал о штурмовой авиации для Украины и возможной передаче оружия для рф Китаем
Подробности
Накануне в интервью Джоан рассказала, что ее бывший муж-абъюзер похитил у нее рукопись, чтобы она не бросила его. По словам Роулинг, Арантес "взял книгу в заложники".
Хорхе в свою очередь ответил, что все обвинения ошибочны, а сама писательница "находится в бреду".
"Я не знаю, почему она говорит это, возможно, она грезит после трех лет изоляции из-за коронавируса", — сказал он.
Мужчина также отметил, что он разделял страсть бывшей возлюбленной к литературе, особенно к произведениям для детей. Вдобавок, он даже сделал заявление, что помог Роулинг написать знаменитый роман о приключениях юного волшебника Гарри Поттера и его друзей.
"Проект был рассчитан на семь книг, и я очень увлекся первой, и Джоан это знает. Она начала писать книгу, когда мы были вместе", — подытожил он.
Напомним, ранее мы писали, что издание The New York Times оказалось в эпицентре скандала из-за трансфобных высказываний Джоан Роулинг. Также мы рассказывали, что исполнитель роли Волан-де-Морта, английский актер Рейф Файнз, вступился за Джоан Роулинг по этому вопросу.