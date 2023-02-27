Бывший муж Джоан Роулинг заявил, что помог писательнице написать книги о Гарри Поттере

Британская писательница Джоан Роулинг

Бывший муж британской писательницы Джоан Роулинг, телеведущий Хорхе Арантес, признался, что действительно избивал бывшую жену. Впрочем, он отверг обвинения в краже неопубликованной рукописи первого романа о Гарри Поттере

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Накануне в интервью Джоан рассказала, что ее бывший муж-абъюзер похитил у нее рукопись, чтобы она не бросила его. По словам Роулинг, Арантес "взял книгу в заложники".

Хорхе в свою очередь ответил, что все обвинения ошибочны, а сама писательница "находится в бреду".

"Я не знаю, почему она говорит это, возможно, она грезит после трех лет изоляции из-за коронавируса", — сказал он.

Мужчина также отметил, что он разделял страсть бывшей возлюбленной к литературе, особенно к произведениям для детей. Вдобавок, он даже сделал заявление, что помог Роулинг написать знаменитый роман о приключениях юного волшебника Гарри Поттера и его друзей.

"Проект был рассчитан на семь книг, и я очень увлекся первой, и Джоан это знает. Она начала писать книгу, когда мы были вместе", — подытожил он.

Напомним, ранее мы писали, что издание The New York Times оказалось в эпицентре скандала из-за трансфобных высказываний Джоан Роулинг. Также мы рассказывали, что исполнитель роли Волан-де-Морта, английский актер Рейф Файнз, вступился за Джоан Роулинг по этому вопросу.