Ексчоловік Анни Трінчер, блогер Олександр Волошин, з-за кордону підбив підсумки 2024 року

Блогер Олександр Волошин. Фото: Instagram/voloshyn_xx

Влітку цього року після низки скандалів з України виїхав блогер Олександр Волошин. Колишній чоловік співачки Анни Трінчер зараз відпочиває з батьками та братом в Азії.

У своєму Instagram Волошин підбив підсумки 2024 року.

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Підсумки 2024 року Олександра Волошина

За словами блогера, суспільство не знає і 30% того, що відбувалось з ним насправді. Волошин натякнув, що можливо одного разу розкаже про події літа 2024 року, після яких йому довелось виїжджати за кордон.

"Я не можу все розповісти, тому що боюся за безпеку своєї сім’ї. Може, колись напишу про цей рік книгу. Ну, вірогідніше всього, що не напишу, кому вона треба", — зазначив Волошин.

Блогер згадав про 5 млн грн, які збирав на допомогу дітям з "Охматдиту", а згодом його звинуватили в соцмережах у крадіжці цих коштів.

"Потім я став зрадником країни. Потім я втік до Канади, Нігерії, Африки, Іспанії та Польщі (ЗМІ на той момент так і не визначилися). Потім став головним "брехуном", маніпулятором та ворогом країни", — написав одіозний блогер та зазначив й інші моменти свого життя.

Блогер Олександр Волошин за кордоном. Фото: Instagram/voloshyn_xx

За словами Волошина, який не планує повертатися до України, 2024 рік приніс йому багато нової сили, знань та досвіду.

"Ти відібрав у мене так багато непотрібних людей, думок і переконань — що в мене язик не повернеться сказати, що ти був поганим! Ти був ху***им, але не поганим", — підсумував скандальний інфлюєнсер.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співак MÉLOVIN задумався про своє батьківство. Також ми розповідали, що співачка Софія Ротару на рідкісному фото показала сина і невістку.