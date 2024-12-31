Співак MÉLOVIN. Фото: менеджмент артиста

Співак MÉLOVIN напередодні Нового року презентував moob-video до пісні "Новорічна-2". Спеціально для зйомок артист зібрав особливих для себе друзів і людей за одним столом. Артист заспівав із дітьми в одній із книгарень Києва та висловився щодо можливого батьківства.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артиста.

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MÉLOVIN висловився про батьківство

У грудні зірковий уродженець Одеси випустив новорічно-різдвяну пісню "Новорічна-2". А у переддень Нового року співак вирішив зробити особливий сюрприз своїм прихильникам.

"Пісня вийшла дуже тепла, така, що асоціюється зі святковим дивом. Тому я подумав, а чому б ні? Яке свято викликає у людей усмішки — те, на якому збираються найближчі люди, друзі та однодумці, так вийшло і у нашому відео", — прокоментував прем’єру MÉLOVIN.

За одним столом зібралися телеведучий Олексій Суханов, блогер Олег Машуковський, співачка SWOIIA, військовий Ігор Трублаєвич, близькі подруги співака (Віра Алмазова і Юлія Чекалова) та інші знайомі MÉLOVIN.

Не менш цікавим викликом для співака стала зйомка з дітьми. Досвіду подібної комунікації у MÉLOVIN раніше не було, але, запевняє — він успішно впорався з цим. Спілкувався, співав пісні та радо фотографувався із малечею.

"Мені було дуже цікаво побудувати комунікацію з дітками, і далося це як ніколи легко! Через пів години знайомства я знав про кожного чи не все: чим цікавляться, що хочуть отримати в подарунок на свята, про їхні родини, друзів і однолітків. Це було так легко, що я навіть задумався: може, це знак, що я готовий до батьківства", — зазначив артист.

MÉLOVIN з друзями та колегами.

Фото: менеджмент артиста

Нагадаємо, раніше ми писали про зради колишнього хлопця MÉLOVIN. Також ми розповідали, що українські зірки назвали свої гонорари на новорічні свята.