Бывший муж Анны Тринчер, блогер Александр Волошин, из-за границы подвел итоги 2024 года

Блогер Александр Волошин. Фото: Instagram/voloshyn_xx

Летом этого года после ряда скандалов из Украины выехал блогер Александр Волошин. Бывший муж певицы Анны Тринчер сейчас отдыхает с родителями и братом в Азии.

В своем Instagram Волошин подвел итоги 2024 года.

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Итоги 2024 года Александра Волошина

По словам блогера, общество не знает и 30% происходящего с ним на самом деле. Волошин намекнул, что, возможно, однажды расскажет о событиях лета 2024 года, после которых ему пришлось выезжать за границу.

"Я не могу все рассказать, потому что боюсь за безопасность своей семьи. Может когда-нибудь напишу об этом году книгу. Ну, вероятнее всего, не напишу, кому она нужна", — отметил Волошин.

Блогер упомянул о 5 млн грн, которые собирал на помощь детям из "Охматдета", а впоследствии его обвинили в соцсетях в воровстве этих средств.

"Потом я стал предателем страны. Затем я бежал в Канаду, Нигерию, Африку, Испанию и Польшу (СМИ на тот момент так и не определились). Затем стал главным "лжецом", манипулятором и врагом страны", — написал одиозный блогер и отметил и другие моменты своей жизни.

Блогер Александр Волошин за границей. Фото: Instagram/voloshyn_xx

По словам Волошина, не планирующего возвращаться в Украину, 2024 год принес ему много новой силы, знаний и опыта.

"Ты отобрал у меня так много ненужных людей, мыслей и убеждений — что у меня язык не вернется сказать, что ты был плох! Ты был ху***ый, но не плохой", — подытожил скандальный инфлюенсер.

Напомним, ранее мы писали, что певец MÉLOVIN задумался о своем отцовстве. Также мы рассказывали, что певица София Ротару на редком фото показала сына и невестку.