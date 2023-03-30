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Ексчоловіка супермоделі Ратаковскі звинуватили у сексуальних домаганнях до неповнолітніх

30 березня 2023 18:03
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Супермодель Емілі Ратаковські та продюсер Себастьян Бір-Макклард
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Колишнього чоловіка американської супермоделі Емілі Ратаковскі, продюсера Себастьяна Бір-Маккларда звинуватили у сексуальних домаганнях до неповнолітніх дівчат. 

Про це повідомляє видання Variety.

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Подробиці

Звинувачення проти 36-річного продюсера висунули одразу кілька дівчат. Одна з них заявила, що продюсер обманом змусив її зніматися у фільмі оголеною. Інша зізналася, що Бір-Макклард приводив її до спільної з Ратаковскі квартири, де переспав з нею, а також розповіла про його листування з 15-річною дівчиною.

За її словами, тоді ще одружений Бір-Макклард зв'язався з нею в Instagram і запропонував знятися у фільмі з Адамом Сендлером. Дівчина стверджує, що в них був секс без взаємної згоди. 

"Ми із Себастьяном почали цілуватися. Ситуація зайшла надто далеко, і він змусив мене до сексу", — розповіла вона.

Вона також заявила, що Себастьян Бір-Макклард відстежував її через програму на її телефоні. Крім того, вона додала, що він писав у соцмережах 15-річній дівчині, яка з'являлася на знімальному майданчику фільму. Коли вона висунула йому ці звинувачення, він розсміявся і не став їх заперечувати.

Саме через неповнолітню дівчину продюсера звільнили з компанії Elara Pictures минулого літа. Вже восени Емілі Ратаковскі подала на розлучення.

У матеріалі Variety також згадується ще одна жінка, яка працювала в кіноіндустрії асистенткою. Вона не висунула звинувачень у сексуальних домаганнях, але заявила, що Бір-Макклард поводився зухвало у спілкуванні з дівчатами.

Як повідомляють журналісти з посиланням на друзів Емілі Ратаковскі, модель не здивована звинуваченням на адресу колишнього чоловіка. Сама вона коментувати цю новину відмовилася. Емілі Ратаковскі та Себастьян Бір-Макклард одружилися 2018 року. До весілля вони зустрічалися лише два тижні. Пара виховує спільного сина Сильвестра.

Нагадаємо, раніше ми писали, що український блогер повідомив про офіційне розлучення репера Потапа та співачки Насті Каменських. Також ми розповідали, що американського продюсера Гарві Вайнштайна засудили ще до 16 років ув'язнення за зґвалтування моделі. 

 

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