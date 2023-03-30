Ексчоловіка супермоделі Ратаковскі звинуватили у сексуальних домаганнях до неповнолітніх

Супермодель Емілі Ратаковські та продюсер Себастьян Бір-Макклард

Колишнього чоловіка американської супермоделі Емілі Ратаковскі, продюсера Себастьяна Бір-Маккларда звинуватили у сексуальних домаганнях до неповнолітніх дівчат.

Про це повідомляє видання Variety.

Подробиці

Звинувачення проти 36-річного продюсера висунули одразу кілька дівчат. Одна з них заявила, що продюсер обманом змусив її зніматися у фільмі оголеною. Інша зізналася, що Бір-Макклард приводив її до спільної з Ратаковскі квартири, де переспав з нею, а також розповіла про його листування з 15-річною дівчиною.

За її словами, тоді ще одружений Бір-Макклард зв'язався з нею в Instagram і запропонував знятися у фільмі з Адамом Сендлером. Дівчина стверджує, що в них був секс без взаємної згоди.

"Ми із Себастьяном почали цілуватися. Ситуація зайшла надто далеко, і він змусив мене до сексу", — розповіла вона.

Вона також заявила, що Себастьян Бір-Макклард відстежував її через програму на її телефоні. Крім того, вона додала, що він писав у соцмережах 15-річній дівчині, яка з'являлася на знімальному майданчику фільму. Коли вона висунула йому ці звинувачення, він розсміявся і не став їх заперечувати.

Саме через неповнолітню дівчину продюсера звільнили з компанії Elara Pictures минулого літа. Вже восени Емілі Ратаковскі подала на розлучення.

У матеріалі Variety також згадується ще одна жінка, яка працювала в кіноіндустрії асистенткою. Вона не висунула звинувачень у сексуальних домаганнях, але заявила, що Бір-Макклард поводився зухвало у спілкуванні з дівчатами.

Як повідомляють журналісти з посиланням на друзів Емілі Ратаковскі, модель не здивована звинуваченням на адресу колишнього чоловіка. Сама вона коментувати цю новину відмовилася. Емілі Ратаковскі та Себастьян Бір-Макклард одружилися 2018 року. До весілля вони зустрічалися лише два тижні. Пара виховує спільного сина Сильвестра.

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