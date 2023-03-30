Бывшего мужа супермодели Ратаковски обвинили в сексуальных притязаниях к несовершеннолетним

Супермодель Эмили Ратаковски и продюсер Себастьян Бир-Макклард

Бывшего мужа американской супермодели Эмили Ратаковски, продюсера Себастьяна Бир-Маккларда обвинили в сексуальных притязаниях к несовершеннолетним девушкам.

Об этом сообщает издание Variety.

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Обвинения против 36-летнего продюсера выдвинули сразу несколько девушек. Одна из них заявила, что продюсер обманом заставил ее сниматься обнаженной в фильме. Другая призналась, что Бир-Макклард приводил ее в совместную с Ратаковской квартиру, где переспал с ней, а также рассказала о его переписке с 15-летней девушкой.

По ее словам, тогда еще женатый Бир-Макклард связался с ней в Instagram и предложил сняться в фильме с Адамом Сэндлером. Девушка утверждает, что у них был секс без взаимного согласия.

"Мы с Себастьяном начали целоваться. Ситуация зашла слишком далеко, и он принудил меня к сексу", — рассказала она.

Она также заявила, что Себастьян Бир-Макклард отслеживал ее по программе на ее телефоне. Кроме того, она добавила, что он писал в соцсетях 15-летней девушке, которая появлялась на съемочной площадке фильма. Когда она предъявила ему эти обвинения, он рассмеялся и не стал возражать.

Именно из-за несовершеннолетней девушки продюсер был уволен из компании Elara Pictures прошлым летом. Уже осенью Эмили Ратаковски подала на развод.

В материале Variety также упоминается еще одна женщина, работавшая в киноиндустрии ассистенткой. Она не предъявила обвинений в сексуальных притязаниях, но заявила, что Бир-Макклард вел себя вызывающе в общении с девушками.

Как сообщают журналисты с посыланием на друзей Эмили Ратаковски, модель не удивлена обвинениям в адрес бывшего мужчины. Сама она комментировать эту новость отказалась. Эмили Ратаковски и Себастьян Бир-Макклард поженились в 2018 году. До свадьбы они встречались всего две недели. Пара воспитывает общего сына Сильвестра.

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