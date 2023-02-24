Гарві Вайнштайна засудили ще до 16 років ув'язнення за зґвалтування моделі

Американський продюсер Гарві Вайнштайн

Суд Лос-Анджелеса (США) засудив американського продюсера Гарві Вайнштайна до 16 років ув'язнення у справі про зґвалтування. Колишній впливовий кінобос вже відбуває 23-річний термін за аналогічні злочини.

Про це повідомляє видання Variety.

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З урахуванням трьох років, які він вже провів за ґратами, Гарві залишається відсидіти 36 років. Новий вирок суд виніс по справі зґвалтування російської моделі та акторки у 2013 році. Вона заявила, що Гарві з’явився без запрошення біля дверей її готельного номера під час кінофестивалю в Лос-Анджелесі і змусив до орального сексу.

"Гарві Вайнштайн назавжди знищив частину мене тієї ночі 2013 року. Кримінальний процес був жорстоким, і адвокати Вайнштайна влаштували мені пекло як свідку, але я знала, що маю довести справу до кінця, що я й зробила. Я сподіваюся, що Вайнштайн більше ніколи не побачить світу за межами своєї тюремної камери", — прокоментувала рішення суду потерпіла.

На суді 70-річний кінопродюсер заявляв, що не знайомий із жінкою, яка подала проти нього позов, і відкинув звинувачення на свою адресу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що американського співака Меріліна Менсона звинуватили у зґвалтуванні неповнолітньої. Також ми писали, що зірку серіалу "Венздей" від Netflix, канадського актора Персі Гайнса Вайта, який зіграв Ксав'є Торпа, звинувачують у зґвалтуванні та домаганнях.