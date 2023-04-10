Ексдружина Бена Аффлека зізналася, чому не читає про нього новини

Голлівудські актори Бен Аффлек та Дженніфер Гарнер до розлучення. Фото: people.com

Голлівудська акторка Дженніфер Гарнер рідко коментує стосунки зі своїм колишнім чоловіком, актором та продюсером Беном Аффлеком. Втім, після кількох гучних історій з кінозіркою, їй такі довелося відповісти на декілька запитань від ЗМІ.

Про це пише видання US Weekly.

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50-річна кінозірка заявила, що не бачила знамениті меми з цьогорічної музичної премії "Ґреммі", які отримали назву "Сумний Аффлек". Гарнер зазначила, що взагалі намагається не читати і не дивитися новини про себе та своїх близьких.

"Я старанно працюю над тим, щоб не читати ні про кого з нас у пресі. Мені стає від цього погано, навіть якщо це щось позитивне. Я просто намагаюся забути, що новини про мене чи тих, кого я люблю, існують Я не хочу бачити, як хтось із моєї родини перетворювався на мем", — заявила Дженніфер.

Прочитати про гучні меми за участі голлівудського актора ви можете за посиланням.

Дженніфер Гарнер та Бен Аффлек розлучилися 2018-го. У експодружжя підростають троє дітей — 17-річна дочка Вайолет, 14-річна Серафіна та 11-річний син Семюел, з якими Аффлек намагається проводити якнайбільше вільного часу. Гарнер зустрічається із бізнесменом Джоном Міллером, який підтримує її прагнення до приватності. В той час як Аффлек зійшовся з Дженніфер Лопес, яка водить його багатьма світськими заходами.

Дженніфер Лопес рада компанії Бена Аффлека на світському заході. Фото: boston.eater.com

Нагадаємо, раніше ми писали, що Бена Аффлека помітили в компанії бойфренда колишньої дружини Дженніфер Гарнер. Також ми розповідали, що слабоалкогольні коктейлі від Дженніфер Лопес розкритикували у соцмережах.