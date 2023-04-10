Ексдружина Бена Аффлека зізналася, чому не читає про нього новини
Голлівудська акторка Дженніфер Гарнер рідко коментує стосунки зі своїм колишнім чоловіком, актором та продюсером Беном Аффлеком. Втім, після кількох гучних історій з кінозіркою, їй такі довелося відповісти на декілька запитань від ЗМІ.
Про це пише видання US Weekly.
50-річна кінозірка заявила, що не бачила знамениті меми з цьогорічної музичної премії "Ґреммі", які отримали назву "Сумний Аффлек". Гарнер зазначила, що взагалі намагається не читати і не дивитися новини про себе та своїх близьких.
"Я старанно працюю над тим, щоб не читати ні про кого з нас у пресі. Мені стає від цього погано, навіть якщо це щось позитивне. Я просто намагаюся забути, що новини про мене чи тих, кого я люблю, існують Я не хочу бачити, як хтось із моєї родини перетворювався на мем", — заявила Дженніфер.
Прочитати про гучні меми за участі голлівудського актора ви можете за посиланням.
Дженніфер Гарнер та Бен Аффлек розлучилися 2018-го. У експодружжя підростають троє дітей — 17-річна дочка Вайолет, 14-річна Серафіна та 11-річний син Семюел, з якими Аффлек намагається проводити якнайбільше вільного часу. Гарнер зустрічається із бізнесменом Джоном Міллером, який підтримує її прагнення до приватності. В той час як Аффлек зійшовся з Дженніфер Лопес, яка водить його багатьма світськими заходами.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Бена Аффлека помітили в компанії бойфренда колишньої дружини Дженніфер Гарнер. Також ми розповідали, що слабоалкогольні коктейлі від Дженніфер Лопес розкритикували у соцмережах.