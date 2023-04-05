Слабоалкогольні коктейлі від Дженніфер Лопес розкритикували у соцмережах: до чого тут Аффлек
Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес презентувала світу свій новий бізнес. Суперзірка запустила власний бренд алкогольних напоїв DELOLA.
Шанувальники Лопес під креативним рекламним відео в Instagram знаменитості цю ініціативу не оцінили.
Подробиці
Алкогольні коктейлі міцністю 11%, представлені в трьох смаках: ягідний на основі горілки, з квітковим смаком із текіли та цитрусовим із травʼяним лікером амаро. Пляшка об’ємом 750 мл йде за 23 долари (850 гривень), а 375 мл за 12 доларів (445 гривень). Келих коктейлю від Дженніфер Лопес містить приблизно 110 калорій.
Пляшки прикрашені тисненням у вигляді герба Бронкса (натяк на її рідне місто Нью-Йорк), а також левами на честь чоловіка Лопес, актора Бена Аффлека, який народився під знаком Лева.
Критика в соцмережах
Проте більшість підписників Лопес обурила новий бізнес їхнього кумира. Вони не розуміють, як Дженніфер, яку вважають чи не королевою ЗОЖу, яка заявляла про тверезий спосіб життя, вирішила просувати алкоголь.
- Я так розумію, ви тепер п'єте?
- Думав, що це безалкогольний напій... Як же так, просуваєте те, що самі не п'єте
- Це повне розчарування. Чому не можна було створити щось інше?
Деякі підписники нагадали Джей Ло, що вона одружена з людиною, яка страждала на алкогольну залежність. Вони вважають її новий бізнес подвійно поганою ідеєю.
"Ок, Дженніфер, я розумію, що бізнес є бізнес, але, з огляду на історію Бена з алкоголем, я б не подумала, що ти чи він захочете пропонувати комусь випити", — написала одна з фанаток співачки.
Сама Лопес на подібну критику ніяк не відреагувала.
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Нагадаємо, раніше ми писали, що колишній чоловік Джей Ло, співак Марк Ентоні, одружився з учасницею конкурсу "Міс Всесвіт". Також ми розповідали, що Дженніфер Лопес та Бен Аффлек зробили парні татуювання.