Слабоалкогольні коктейлі від Дженніфер Лопес розкритикували у соцмережах: до чого тут Аффлек

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес презентувала світу свій новий бізнес. Суперзірка запустила власний бренд алкогольних напоїв DELOLA.

Шанувальники Лопес під креативним рекламним відео в Instagram знаменитості цю ініціативу не оцінили.

Читайте також:

Подробиці

Алкогольні коктейлі міцністю 11%, представлені в трьох смаках: ягідний на основі горілки, з квітковим смаком із текіли та цитрусовим із травʼяним лікером амаро. Пляшка об’ємом 750 мл йде за 23 долари (850 гривень), а 375 мл за 12 доларів (445 гривень). Келих коктейлю від Дженніфер Лопес містить приблизно 110 калорій.

Пляшки прикрашені тисненням у вигляді герба Бронкса (натяк на її рідне місто Нью-Йорк), а також левами на честь чоловіка Лопес, актора Бена Аффлека, який народився під знаком Лева.

Критика в соцмережах

Проте більшість підписників Лопес обурила новий бізнес їхнього кумира. Вони не розуміють, як Дженніфер, яку вважають чи не королевою ЗОЖу, яка заявляла про тверезий спосіб життя, вирішила просувати алкоголь.

Я так розумію, ви тепер п'єте?

Думав, що це безалкогольний напій... Як же так, просуваєте те, що самі не п'єте

Це повне розчарування. Чому не можна було створити щось інше?

Деякі підписники нагадали Джей Ло, що вона одружена з людиною, яка страждала на алкогольну залежність. Вони вважають її новий бізнес подвійно поганою ідеєю.

"Ок, Дженніфер, я розумію, що бізнес є бізнес, але, з огляду на історію Бена з алкоголем, я б не подумала, що ти чи він захочете пропонувати комусь випити", — написала одна з фанаток співачки.

Сама Лопес на подібну критику ніяк не відреагувала.

Новини.LIVE нагадує, що надмірне споживання алкоголю шкодить вашому здоров'ю. 18+

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишній чоловік Джей Ло, співак Марк Ентоні, одружився з учасницею конкурсу "Міс Всесвіт". Також ми розповідали, що Дженніфер Лопес та Бен Аффлек зробили парні татуювання.