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Слабоалкогольні коктейлі від Дженніфер Лопес розкритикували у соцмережах: до чого тут Аффлек

5 квітня 2023 17:59
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес презентувала світу свій новий бізнес. Суперзірка запустила власний бренд алкогольних напоїв DELOLA. 

Шанувальники Лопес під креативним рекламним відео в Instagram знаменитості цю ініціативу не оцінили. 

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Подробиці

Алкогольні коктейлі міцністю 11%, представлені в трьох смаках: ягідний на основі горілки, з квітковим смаком із текіли та цитрусовим із травʼяним лікером амаро. Пляшка об’ємом 750 мл йде за 23 долари (850 гривень), а 375 мл за 12 доларів (445 гривень). Келих коктейлю від Дженніфер Лопес містить приблизно 110 калорій.

Пляшки прикрашені тисненням у вигляді герба Бронкса (натяк на її рідне місто Нью-Йорк), а також левами на честь чоловіка Лопес, актора Бена Аффлека, який народився під знаком Лева.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Критика в соцмережах

Проте більшість підписників Лопес обурила новий бізнес їхнього кумира. Вони не розуміють, як Дженніфер, яку вважають чи не королевою ЗОЖу, яка заявляла про тверезий спосіб життя, вирішила просувати алкоголь.

  • Я так розумію, ви тепер п'єте? 
  • Думав, що це безалкогольний напій... Як же так, просуваєте те, що самі не п'єте
  • Це повне розчарування. Чому не можна було створити щось інше?

Деякі підписники нагадали Джей Ло, що вона одружена з людиною, яка страждала на алкогольну залежність. Вони вважають її новий бізнес подвійно поганою ідеєю. 

"Ок, Дженніфер, я розумію, що бізнес є бізнес, але, з огляду на історію Бена з алкоголем, я б не подумала, що ти чи він захочете пропонувати комусь випити", — написала одна з фанаток співачки. 

Сама Лопес на подібну критику ніяк не відреагувала. 

Новини.LIVE нагадує, що надмірне споживання алкоголю шкодить вашому здоров'ю. 18+

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишній чоловік Джей Ло, співак Марк Ентоні, одружився з учасницею конкурсу "Міс Всесвіт". Також ми розповідали, що Дженніфер Лопес та Бен Аффлек зробили парні татуювання.

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