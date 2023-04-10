Бывшая жена Бена Аффлека призналась, почему не читает о нем новости

Голливудские актеры Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер до развода. Фото: people.com

Голливудская актриса Дженнифер Гарнер редко комментирует отношения со своим бывшим мужем, актером и продюсером Беном Аффлеком. Впрочем, после нескольких громких историй с кинозвездой, ей пришлось ответить на несколько вопросов от СМИ.

Об этом пишет издание US Weekly.

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50-летняя кинозвезда заявила, что не видела знаменитые мемы с музыкальной премии "Грэмми", которые получили название "Грустный Аффлек". Гарнер отметила, что вообще пытается не читать и не смотреть новости о себе и своих близких.

"Я усердно работаю над тем, чтобы не читать ни о ком из нас в прессе. Мне становится от этого плохо, даже если это что-то положительное. Я просто пытаюсь забыть, что новости обо мне или тех, кого я люблю, существуют. Я не хочу видеть, как кто-то из моей семьи превращался в мем", — заявила Дженнифер.

Прочитать о громких мемах с участием голливудского актера вы можете по ссылке.

Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек развелись в 2018-м. У экс-супругов подрастают трое детей — 17-летняя дочь Вайолет, 14-летняя Серафина и 11-летний сын Сэмюэл, с которыми Аффлек пытается проводить как можно больше свободного времени. Гарнер встречается с бизнесменом Джоном Миллером, поддерживающим ее стремление к конфиденциальности. В то время как Аффлек сошелся с Дженнифер Лопес, которая водит его по многим светским мероприятиям.

Дженнифер Лопес рада компании Бена Аффлека на светском мероприятии. Фото: boston.eater.com

Напомним, ранее мы писали, что Бена Аффлека заметили в компании бойфренда бывшей жены Дженнифер Гарнер. Также мы рассказывали, что слабоалкогольные коктейли от Дженнифер Лопес подвергли критике в соцсетях.