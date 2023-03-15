Ексдружина Валерія Меладзе заявила, що її рідна людина перебуває в зоні бойових дій в Україні

Колишня дружина одіозного російського співака грузинського походження Валерія Меладзе, Ірина

Колишня дружина одіозного російського співака грузинського походження Валерія Меладзе, Ірина, нещодавно відсвяткувала свій день народження. Жінка вже давно приховує точну дату свого народження. Втім, в публікації, в якій вона зробила підсумки минулого життєвого року, розповіла й про родича, який перебуває в зоні бойових дій.

Відвертий пост Ірина зробила у своєму Instagram.

Деталі

Жінка народилась у невеличкому місті Зеленодольск, Дніпропетровської області. Це недалеко від Нікополя, який щоденно обстрілюють окупанти. Виявляється, там й досі живе її батько.

"Загальний біль від того, що відбувається, не відпускає ні на хвилину тим більше, що мій 84-річний батько, який потребує відходу, залишився в зоні бойових дій практично один. Додалися особисті проблеми... Багато було сліз і нестерпності того, що відбувалося, але в якийсь момент я зрозуміла, ще трохи й "упливу". Але життя продовжується і незважаючи ні на що потрібно було не випасти з нього, а адаптуватися правильно", — написала Ірина.

До речі, ексдружина молодшого з братів Меладзе, живе в країні-терористі. У шлюбі з Валерієм вона була з 1989 по 2011 роки. В них народились три доньки та син, який помер у віці десяти днів. Від Ірини Меладзе пішов до ексучасниці гурту "ВІА Гра" Альбіни Джанабаєвої.

Меладзе та Джанабаєва

Нагадаємо, раніше ми писали, що після слів "Героям слава" на новорічному корпоративі в Дубаї Валерія Меладзе почала переслідувати податкова служба країни-терориста. Також ми розповідали, що телеведуча Катерина Осадча прокоментувала скандал з Меладзе, який виправдовувався перед путіністами.