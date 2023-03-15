Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Бывшая жена Валерия Меладзе заявила, что ее родственник находится в зоне боевых действий в Украине arrow

Бывшая жена Валерия Меладзе заявила, что ее родственник находится в зоне боевых действий в Украине

15 марта 2023 10:53
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Бывшая жена одиозного российского певца грузинского происхождения Валерия Меладзе, Ирина
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Бывшая жена одиозного российского певца грузинского происхождения Валерия Меладзе, Ирина, недавно отпраздновала свой день рождения. Женщина уже давно скрывает точную дату своего рождения. Впрочем, в публикации, в которой она подвела итоги прошедшего жизненного года, рассказала и о родственнике,  находившемся в зоне боевых действий.

Откровенный пост Ирина сделала в своем Instagram.

Читайте также:

Подробности

Женщина родилась в небольшом городе Зеленодольск Днепропетровской области. Это недалеко от Никополя, который ежедневно обстреливают оккупанты. Оказывается, там до сих пор живет ее отец.

"Общая боль от происходящего не отпускает ни на минуту тем более, что мой 84-летний отец, нуждающийся в уходе, остался в зоне боевых действий практически один. Добавились личные проблемы... Много было слез и невыносимости того, что происходило, но в какой-то момент я поняла, еще немного и "поплыву". Но жизнь продолжается и несмотря ни на что нужно было не выпасть из нее, а адаптироваться правильно", — написала Ирина.

Кстати, бывшая жена младшего из братьев Меладзе, живет в стране-террористе. В браке с Валерием она была с 1989 по 2011 годы. У них родились три дочери и сын, умерший в возрасте десяти дней. От Ирины Меладзе пошел к бывшей участнице группы "ВИА Гра" Альбине Джанабаевой.

Меладзе и Джанабаева

Напомним, ранее мы писали, что после слов "Героям слава" на новогоднем корпоративе в Дубае Валерия Меладзе начала преследовать налоговая служба страны-террориста. Также мы рассказывали, что телеведущая Екатерина Осадчая прокомментировала скандал с Меладзе, который оправдывался перед путинистами.

Выключить проверку Премиум советы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

14:36 Украина предложила НАТО создать авиационную коалицию, — ВСУ

14:33 Президент Сирии заявил, что признает "новые границы" рф с украинскими территориями

14:29 В Харькове бывший артдиректор одного из телеканалов создавал макеты "Z-символики"

Новина з фото

14:20 СБУ в Одессе задержало корректировщика ракетных ударов по городу

14:17 Оккупанты усилили в Мелитополе проверки после подрыва коллаборанта

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:17 Эстония передаст Украине снайперское оружие и спецснаряжение

14:14 Мэр Ирпеня рассказал о восстановлении зданий в городе, которые повредили оккупанты

14:00 Британия назвала лучший вариант для защиты Молдовы от нападения россии: при чем здесь Украина

13:57 Россия ищет союзников в Ближнем Востоке и Африке из-за дефицита боеприпасов и вооружения, — разведка

Новина з фото

13:57 Португалия согласилась помогать в экспорте украинской продукции: детали

Новина з відео

13:55Собака, которую переехал водитель Mercedes в Одессе после операции на улицу уже не вернется

Новина з відео

13:41 Бужинская запремьерила клип на песню, которую презентовала на Неделе моды в Париже: о чем она

Новина з відео

13:19 В Сети показали момент взрыва в здании ФСБ в Ростове

Новина з відео

12:30 Звезда "Квартала 95" в новой пародии высмеял кадырова, который отчитывается путину с бумажки

Новина з відео

12:27 Американцы обнародовали видео атаки российского самолета на беспилотник над Черным морем

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

12:25 В Одесской области нет сетевых ограничений поставок электроэнергии

Новина з відео

12:03В Ростове произошел масштабный пожар в здании управления пограничной службы ФСБ

Новина з відео

11:16 Россияне существенно увеличили количество обстрелов на Луганском фронте, — Гайдай

Новина з відео

11:03 Звуки метро и акустика Софиевской площади: авторы уникального тревел-шоу записали саунд Киева

Новина з відео

10:20 В Черном море зафиксирована нетипичная активность кораблей рф, — Гуменюк

13:23 Пенсии экс-депутатов ВРУ: какие выплаты получали во время войны

21:45 От роз до национального символа Китая: любимые цветы знаменитостей

Новина з фото

19:45 От Джеки Чана до Григория Сковороды: актеры "Дизель шоу" рассказали о своих любимых книгах

Эксклюзив

19:00Партнерство вместо брака для ЛГБТ сообщества: что думают одесситы о новом законопроекте

18:45Следующий этап российского противостояния Западу — дестабилизация: пример Молдовы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:23Онлайн-растаможка авто: Минцифры заставит депутатов еще раз рассмотреть законопроект

Новина з фото

15:01 Атаки из артиллерии, пустые улицы и отсутствие коммунальных выгод — как живет прифронтовый Часов Яр

14:23Биткоину прогнозируют заоблачное будущее: сколько будет стоить

06:23Украинцам повысят еще один тариф: сколько придется доплатить

Новина з фото

21:11 Хотела догнать Спирс и Агилеру: как живет поп-принцесса нулевых Менди Мур

Актуальное по теме

None 16 Март 14:33

Украина предложила НАТО создать авиационную коалицию, — ВСУ

None 16 Март 14:34

Президент Сирии заявил, что признает "новые границы" рф с украинскими территориями

None 16 Март 14:31

В Харькове бывший артдиректор одного из телеканалов создавал макеты "Z-символики"

None 16 Март 14:18

СБУ в Одессе задержало корректировщика ракетных ударов по городу

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB