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Після слів "Героям слава" Валерія Меладзе почала переслідувати податкова служба країни-терориста

1 лютого 2023 07:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Валерія Меладзе почала переслідувати податкова служба росії
Співака Валерія Меладзе почала переслідувати податкова служба країни-терориста
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Російський співак грузинського походження Валерій Меладзе почав 2023-ий зі скандалу. Разом з путіністами він виступив на приватному святковому корпоративі у місті Дубай (Об’єднані Арабські Емірати), де публічно відповів на лозунг "Слава Україні".

Через це у молодшого брата продюсера та композитора Костянтина Меладзе почалися проблеми в країні-терористі, пишуть росЗМІ.

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Деталі

На вечірці з нагоди святкування Нового року в Дубаї Валерій Меладзе пошепки промовив "Героям слава". Коли гість вечірки, який звернувся до співака з лозунгом "Слава Україні", почав дякувати співаку, Валерій одразу ж почав дивитися по сторонах і промовив: "Сьогодні тут я поза політикою". Сміливості Меладзе не вистачило й на кілька секунд. 

Після цього концерти Валерія в росії відразу почали скасовувати один за одним, а громадяни країни-терориста зажадали не пускати Меладзе у рф, з'ясувати, чи законно він отримав російське громадянство, позбавити його всіх державних нагород і надати статус іноагента. І поки місцева генеральна прокуратура вивчає ситуацію в Дубаї, до артиста налетіли інші федеральні служби.

Податкова служба заарештувала рахунки його компанії "МБ Про" в Інвестторгбанку через несплату податків. Меладзе розпочав процедуру з ліквідації організації, яка працює у сфері виконавських мистецтв ще восени минулого року. Що з нею буде тепер, невідомо.

Ще більші проблеми розпочалися з компанією "Вантаж", яку співак купив наприкінці 1990-х. Меладзе інвестував в неї понад два мільйони доларів. На фірму вже неодноразово зверталися до суду зі скаргами та вимогами примусового стягнути прострочення по орендній платі. Зараз ситуація ще більше загострилася.

Також через невпевнену підтримку України Меладзе втратив багато рекламних контрактів. Поки що ані співак, ані його дружина, ексучасниця гурту “ВІА Гра” Альбіна Джанабаєва не коментують проблеми з податковими службами. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що телеведуча та громадська діячка Катерина Осадча прокоментувала скандал з Валерієм Меладзе, який виправдовувався перед путіністами. Також ми розповідали, що концерти українського співака Міші Марвіна, який відновив співпрацю з російським лейблом Black Star, скасовують у країні-терористі.

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