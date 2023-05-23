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Екснаречена Ді Капріо приміряла відверте вбрання у стильній фотосесії

23 травня 2023 13:46
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Екснаречена ДіКапріо приміряла відверте вбрання у стильній фотосесії
Модель Камілла Марроне. Фото: instagram.com/gregswalesart/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Колишня наречена Леонардо Ді Капріо Камілла Марроне вже не засмучується щодо їхнього розставання. Дівчина знялась у відвертій фотосесії та у всій красі показала свої модельні форми.

У бікіні та іншому звабливому вбранні Камілла позувала для CR Fashion Book.

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Камілла, яка зустрічалася з актором багато років, теж будує кар'єру в кіно. За словами дівчини, ролі вона обирає за критерієм, щоб нова була складніша за попередню.

  • Камілла Марроне. Фото: instagram.com/gregswalesart/
  • Камілла Марроне. Фото: instagram.com/gregswalesart/
  • Камілла Марроне. Фото: instagram.com/gregswalesart/
  • Камілла Марроне. Фото: instagram.com/gregswalesart/
  • Камілла Марроне. Фото: instagram.com/gregswalesart/
  • Камілла Марроне. Фото: instagram.com/gregswalesart/
  • Камілла Марроне. Фото: instagram.com/gregswalesart/
  • Камілла Марроне. Фото: instagram.com/gregswalesart/
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Камілла в інтерв'ю зізналася, що обожнює Нью-Йорк, в якому виросла.

"Всі говорять про енергію Нью-Йорка, і це правда. Це енергія на виживання, але це робить тебе кращим. Змушує працювати більше, вчитися і швидше ставати на ноги", — говорить красуня.

Камілла почала зустрічатися з Ді Капріо у 2018 році. Їй було 20, а йому — 43.

За словами інсайдерів пара досі бачиться, адже разом доглядає за собакою, яку завела ще під час лоудауну.

Нагадаємо, за місяць до дня народження Камілли пара розійшлася. Саме тому за актором пішла слава, ніби він зустрічається з дівчиною доки їй не виповнилось 25 років. Але нещодавно актора помітили у компанії 28-річної моделі Джіджі Хадід.

Раніше 48-річний актор сходив на побачення із відомою супермоделлю Джиджи Хадід. Зіркову пару побачили разом у Нью-Йорку. 

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