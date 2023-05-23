Экснавеста ДиКаприо примерила откровенный наряд в стильной фотосессии

Модель Камилла Марроне. Фото: instagram.com/gregswalesart/

Бывшая невеста Леонардо Ди Каприо Камилла Марроне уже не расстраивается по поводу их расставания. Девушка снялась в откровенной фотосессии и во всей красе показала свои модельные формы.

В бикини и других соблазнительных нарядах Камилла позировала для CR Fashion Book.

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Камилла, встречавшаяся с актером много лет, тоже строит карьеру в кино. По словам девушки, роль она выбирает по критерию, чтобы новая была сложнее предыдущей.

Камилла Марроне. Фото: instagram.com/gregswalesart/

Камилла Марроне. Фото: instagram.com/gregswalesart/

Камилла Марроне. Фото: instagram.com/gregswalesart/

Камилла Марроне. Фото: instagram.com/gregswalesart/

Камилла Марроне. Фото: instagram.com/gregswalesart/

Камилла Марроне. Фото: instagram.com/gregswalesart/

Камилла Марроне. Фото: instagram.com/gregswalesart/

Камилла Марроне. Фото: instagram.com/gregswalesart/ 1/8 _ 8

Камилла в интервью призналась, что обожает Нью-Йорк, в котором выросла.

"Все говорят об энергии Нью-Йорка, и это правда. Это энергия на выживание, но это делает тебя лучше. Заставляет работать больше, учиться и быстрее становиться на ноги", — говорит красавица.

Камилла начала встречаться с Ди Каприо в 2018 году. Ей было 20, а ему – 43.

По словам инсайдеров, пара до сих пор видится, ведь вместе приглядывает за собакой, которую завела еще во время лоудауна.

Напомним, за месяц до дня рождения Камиллы пара разошлась. Именно поэтому за актером последовала слава, будто он встречается с девушкой пока ей не исполнилось 25 лет. Но недавно актера заметили в компании 28-летней модели Джиджи Хадид.

Ранее 48-летний актер сходил на свидание с Джиджи. Звездную пару увидели вместе в Нью-Йорке.