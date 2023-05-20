Наомі Кемпбелл і Сальма Гаєк вразили вишуканими сукнями в Каннах
Сьогодні в рамках Канського кінофестивалю відбулася прем'єра стрічки "Вбивці квіткової повні". Захід відвідали імениті моделі та актори Голлівуду.
Про це пише видання Daily Mail.
Серед гостей показу були Мартін Скорсезе, Сара Сампайо, Алессандра Амбросіо, Кейт Бланшетт, Тобі Магуайр, Леонардо Дікапріо та багато інших.
Наомі Кемпбелл для виходу обрала сукню зі шлейфом, прикрашену пір'ям від Valentino.
Сальма Гаєк приміряла розкішне вбрання з глибоким декольте від Alexander McQueen. Компанію Сальмі на червоній доріжці склав її чоловік.
На червоній доріжці також були помічені Роберт де Ніро, вагітна модель Адріана Ліма, манекенниця Ізабель Гуллар, Кірстен Данст, Алессандра Амбросіо.
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Кірстен Данст із чоловіком. Фото: Reuters
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Актор Роберт Де Ніро. Фото: Reuters
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Модель Адріана Ліма. Фото: Reuters
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Модель Ізабель Гуллар. Фото: Reuters
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Акторка Кейт Бланшет. Фото: Reuters
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Модель Алессандра Амбросіо. Фото: Reuters
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Актор Леонардо ДіКапріо. Фото: Reuters
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Музикант Роби Вільямс. Фото: Reuters
Нагадаємо, у Каннах також відбулася прем'єра драми Джонатана Глейзера "Зона інтересів". Наталі Портман, Карла Бруні та багато інших сяяли на червоній доріжці набережної Круазет. Дружина експрезидента Ніколя Саркозі Карла Бруні у гламурному вбранні Celine викликала фурор. Модель підкреслила стрункі ноги спідницею, а також продемонструвала розкішний гарнітур дорогоцінних прикрас.
Раніше під час кінофестивалю пройшла світова прем'єра фільму MURALS. Картину створили на основі фотографій картин Бенксі, які художник залишив на руїнах зруйнованих Росією будинків.