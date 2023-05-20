Наомі Кемпбелл і Сальма Гаєк вразили вишуканими сукнями в Каннах

Модель Наомі Кемпбелл. Фото: Reuters

Сьогодні в рамках Канського кінофестивалю відбулася прем'єра стрічки "Вбивці квіткової повні". Захід відвідали імениті моделі та актори Голлівуду.

Читайте також:

Про це пише видання Daily Mail.

Серед гостей показу були Мартін Скорсезе, Сара Сампайо, Алессандра Амбросіо, Кейт Бланшетт, Тобі Магуайр, Леонардо Дікапріо та багато інших.

Наомі Кемпбелл для виходу обрала сукню зі шлейфом, прикрашену пір'ям від Valentino.

Модель Наомі Кемпбелл. Фото: Reuters

Сальма Гаєк приміряла розкішне вбрання з глибоким декольте від Alexander McQueen. Компанію Сальмі на червоній доріжці склав її чоловік.

Акторка Сальма Гаєк з чоловіком. Фото: Reuters

На червоній доріжці також були помічені Роберт де Ніро, вагітна модель Адріана Ліма, манекенниця Ізабель Гуллар, Кірстен Данст, Алессандра Амбросіо.

Кірстен Данст із чоловіком. Фото: Reuters

Актор Роберт Де Ніро. Фото: Reuters

Модель Адріана Ліма. Фото: Reuters

Модель Ізабель Гуллар. Фото: Reuters

Акторка Кейт Бланшет. Фото: Reuters

Модель Алессандра Амбросіо. Фото: Reuters

Актор Леонардо ДіКапріо. Фото: Reuters

Музикант Роби Вільямс. Фото: Reuters 1/6 _ 8

Нагадаємо, у Каннах також відбулася прем'єра драми Джонатана Глейзера "Зона інтересів". Наталі Портман, Карла Бруні та багато інших сяяли на червоній доріжці набережної Круазет. Дружина експрезидента Ніколя Саркозі Карла Бруні у гламурному вбранні Celine викликала фурор. Модель підкреслила стрункі ноги спідницею, а також продемонструвала розкішний гарнітур дорогоцінних прикрас.

Раніше під час кінофестивалю пройшла світова прем'єра фільму MURALS. Картину створили на основі фотографій картин Бенксі, які художник залишив на руїнах зруйнованих Росією будинків.