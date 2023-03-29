Ексучасник балету Лободи, який захищає Україну в лавах ЗСУ, вразив новою фотосесією

Захисник України, танцюрист та актор Назар Грабар

Наприкінці минулого року в родині танцюриста, актора кліпів співачки Світлани Лободи, Назара Грабара, який пішов добровольцем на війну, трапилось горе. Загинув його рідний брат, який теж боронив Україну. Назар продовжує захищати нашу країну від окупантів.

У своєму Instagram Грабар опублікував знімки з нової фотосесії, яку активно коментують в соцмережі.

Подробиці

30-річний зірковий доброволець приміряв рицарські обладунки та взяв у руки меч. На більшості з фотографій Назар позує без кольчуги.

"Королі мають честь, солдати мають хоробрість, поети мають серце. Все, що в мене є, — це лють", — підписав публікацію Грабар.

Лайки під публікацією поставили чимало знаменитостей: співачки Світлана Лобода, Діана Глостер, Даша Астаф’єва, Віра Кекелія; телеведучі Олексій Суханов, Соломія Вітвіцька та інші.

Свої коментарі під фотографіями залишили й підписники Назара.

Назар — яскравий приклад чоловіка, у якого вчинки так само красиві, як і він сам. Підписана на вас уже років п'ять. Знайте, я подумки з вами. Все налагодиться

Назаре, величезна вдячність вам за наш захист, за боротьбу за нашу свободу, за нашу країну

Ви, Назаре, дуже хоробрий, з честю людина, яка має добре й велике серце! Дуже гарний хлопець

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Світлана Лобода розповіла про путініста Філіпа Кіркорова та дзвінки від російської влади. Також ми розповідали, що екскоханий Лободи, який служить в ЗСУ, прокоментував її нинішній етап у творчості.

Фото: Instagram/nazargrabar