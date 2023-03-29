Экс-участник балета Лободы, защищающий Украину в рядах ВСУ, поразил новой фотосессией
В конце прошлого года в семье танцора, актера клипов певицы Светланы Лободы, ушедшего добровольцем на войну Назара Грабара случилось горе. Погиб его родной брат, также защищавший Украину. Назар продолжает защищать нашу страну от оккупантов.
В своем Instagram Грабарь опубликовал снимки с новой фотосессии, которую активно комментируют в соцсети.
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30-летний звездный доброволец примерил рыцарские доспехи и взял в руки меч. На большинстве фотографий Назар позирует без кольчуги.
"Короли имеют честь, солдаты имеют храбрость, у поэтов сердце. Все, что у меня есть — это ярость", — подписал публикацию Грабар.
Лайки под публикацией поставили немало знаменитостей: певицы Светлана Лобода, Диана Глостер, Даша Астафьева, Вера Кекелия; телеведущие Алексей Суханов, Соломия Витвицкая и другие.
Свои комментарии под фотографиями оставили подписчики Назара.
- Назар — яркий пример мужчины, у которого поступки так же красивы, как и он сам. Подписана на вас уже лет пять. Знайте, я мысленно с вами. Все наладится
- Назар, огромная благодарность вам за нашу защиту, за борьбу за нашу свободу, за нашу страну
- Вы, Назар, очень храбрый, с честью человек, имеющий доброе и большое сердце! Очень хороший парень
Напомним, ранее мы писали, что певица Светлана Лобода рассказала о путинисте Филиппе Киркорове и звонках от российских властей. Также мы рассказывали, что служащий в ВСУ бывший возлюбленный Лободы прокомментировал ее нынешний этап в творчестве.
Фото: Instagram/nazargrabar