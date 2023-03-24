"Його нагнули": Лобода розповіла про Кіркорова та дзвінки від російської влади

Співачка Світлана Лобода та путініст Філіп Кіркоров

В п’ятницю, 24 березня, співачка Світлана Лобода презентувала свій новий альбом Made In U. Водночас вийшло двогодинне інтерв’ю з артисткою, в якому вона в черговий раз висловила свою проукраїнську позицію та розповіла про колишніх колег з російського шоу-бізнесу.

Відео з’явилось на YouTube-каналі блогерки Раміни Есхакзай.

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За словами Лободи, знаменитості зараз не можуть бути поза політикою, всім потрібно обрати сторону, яку вони підтримують. Тому на закиди деяких українців в тому, що вона "зрадниця", співачка не реагує. На відміну від багатьох артистів-зрадників, таких як Ані Лорак чи Таїсія Повалій, Світлана наголосила, що вона приїжджає до України і саме в Києві дає інтерв’ю.

Після початку повномасштабної війни Лобода писала багатьом російським артистам, з якими дружила. серед них був і путініст Філіп Кіркоров. Світлана просила його не підтримувати кривавий режим кремля, висилала кадри з України.

"Він казав, що намагатиметься це робити. Що для нього це важливо, що він все розуміє. Але потім пройшов час, і я думаю, що його просто нагнули, як і всіх. Він просто не мав іншого вибору", — сказала Лобода.

Світлана чула, що російська влада погрожувала Кіркорову та Сергію Лазарєву забрати їхніх дітей, яких народили сурогатні матері. Лобода пояснила, що в курсі того, якими методами в країні-терористі тиснуть на знаменитостей. На початку повномасштабної війни, коли Лобода ще була в рф, вона також отримувала дзвінки.

"Чому я намагалась швидко виїхати? Тому що поступали багато дзвінків про те, що ми повинні розуміти та обрати правильну позицію, що я повинна бути розумною, що я артистка, яка має тут все. І якщо залишаюсь та підтримую режим, то матимемо ще більше. І мені та моїм дітям нема за що хвилюватися", — зізналась співачка.

Лобода розуміє, що російська влада хотіла з нею співпрацювати, бо в неї величезна аудиторія. Тому Світлана планувала якомога швидше виїхати з країни-терориста. Зараз вона та її доньки живуть в Латвії. За словами співачки, тим артистам, хто залишився у рф, кремль платить чималі гроші. А в росії навмисно ширяться чутки, що Україна забеспечує Лободу за її позицію.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Світлана Лобода зустрілась в Києві з похресницею. Також ми розповідали, що Лобода презентувала патріотичний кліп, в якому влаштувала танці у костюмах з музею.