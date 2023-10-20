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EL Кравчук презентував перший кліп від початку повномасштабної війни

20 жовтня 2023 11:00
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
EL Кравчук презентував перший кліп від початку повномасштабної війни
Співак EL Кравчук. Фото: менеджмент співака
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

П’ятниця — традиційний день прем’єр в музикантів. Свою нову роботу "Додому" презентував співак EL Кравчук. На неї артист відзняв кліп, який став першим для нього від початку повномасштабної війни. 

Відео з’явилось на YouTube-каналі Кравчука. 

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За інформацією, яку надав менеджмент артиста, після повномасштабного російського вторгнення понад вісім мільйонів українців виїхали за кордон, рятуючи своє життя. Кожен із них намагається влаштувати власну долю на чужині. 

Нова пісня EL Кравчука "Додому" — це віддзеркалення душі кожної людини, що змушена залишити власну домівку і рятуватися деінде через розв'язану Росією війну. Водночас це тепле запрошення повернутися додому.  

Головна місія пісні донести, що дім — це не тільки будівля і квартира у зрозумілому для всіх значенні. Композиція створена на основі вражень українок, що знайшли порятунок за кордоном.

Поет Борис Гриньов передав у віршах весь спектр щоденних емоцій біженців, а композитор і саундпродюсер Майкл Некрасов своєю мелодією створив атмосферу звичного затишку дому.

Відео на нову пісню EL Кравчука

Над музичним відео працював режисер Олександр Швець. Він створив сюжет, за яким жінка повертається в Україну разом із дітьми, зрозумівши, що лише на Батьківщині можна віднайти той самий душевний спокій і важливі сенси. 

"Українка, не приховуючи почуттів від побаченого, плаче у вбиральні залізничного вокзалу — єдиного місця, де вона на хвилину може побути на самоті. І потім повертається до дітей з усмішкою, мовляв, все добре, ми вдома", — зазначив Олександр Швець. 

"Свого часу я отримав статус "секс-символа" України, тож хто, як не я, може запрошувати жінок повернутись в Україну, де на них чекає все", — прокоментував прем’єру EL Кравчук.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на тлі чуток про розлучення Трінчер презентувала романтичний дует з молодим співаком. Також ми розповідали, які українські артисти подали заявку на премію "Ґреммі".

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