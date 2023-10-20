EL Кравчук представил первый клип с начала полномасштабной войны

Певец EL Кравчук. Фото: менеджмент певца

Пятница — традиционный день премьер в музыкантах. Свою новую работу "Додому" презентовал певец EL Кравчук. На нее артист снял клип, ставший первым для него с начала полномасштабной войны.

Видео появилось на YouTube-канале Кравчука.

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По информации, предоставленной менеджментом артиста, после полномасштабного российского вторжения более восьми миллионов украинцев уехали за границу, спасая свою жизнь. Каждый из них пытается устроить свою судьбу на чужбине.

Новая песня EL Кравчука "Додому" — это отражение души каждого человека, вынужденного покинуть собственный дом и спасаться где-то из-за развязанной Россией войны. В то же время, это теплое приглашение вернуться домой.

Главная миссия песни донести, что дом — это не только здание и квартира в понятном для всех смысле. Композиция создана на основе впечатлений украинок, нашедших спасение за границей.

Поэт Борис Гринев передал в стихах весь спектр повседневных эмоций беженцев, а композитор и саундпродюсер Майкл Некрасов своей мелодией создал атмосферу привычного уюта дома.

Видео на новую песню EL Кравчука

Над музыкальным видео работал режиссер Александр Швец. Он создал сюжет, по которому женщина возвращается в Украину вместе с детьми, поняв, что только на Родине можно найти то самое душевное спокойствие и важные смыслы.

"Украинка, не скрывая чувств от увиденного, плачет в туалете железнодорожного вокзала — единственного места, где она на минуту может побыть в одиночестве. И потом возвращается к детям с улыбкой, мол, все хорошо, мы дома", — отметил Александр Швец.

"В свое время я получил статус "секс-символа" Украины, поэтому кто, как не я, может приглашать женщин вернуться в Украину, где их ждут все", — прокомментировал премьеру EL Кравчук.

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