Не Кароль єдиною — хто з українців подався на премію "Ґреммі"
Раніше співачка Тіна Кароль звернулась до академіків премії "Ґреммі" та попросила їх розглянути її композицію One nation under love (в перекладі з англійської — "Одна нація в любові") на потрапляння в чотири категорії. Втім, виявляється, титулована артистка не єдина, хто подався на музичний "Оскар".
Про це повідомляє видання "МУЗВАР".
Претенденти від України на "Ґреммі"
Цьогоріч Кароль не тільки подала свою пісню, над якою працювала титулована композиторка Даян Воррен (володарка "Оскар", "Ґреммі", "Золотий Глобус" та "Еммі"), але і доєдналися до голосуючого складу премії, куди вже багато років входить і Ассія Ахат. Остання була першою з нашої індустрії, кому вдалося отримати таку честь.
Патріотична композиція Кароль претендує на потрапляння до наступних категорій:
- Найкраща пісня соціальних рушень
- Найкращий поп дует/груповий перформенс
- Найкраще аранжування, інструментал та вокал
- Найкраще музичне відео.
На потрапляння до номінації "Найкращий глобальний музичний альбом" претендує платівка 8 SENSES вищезгаданої Ахат.
Кримськотатарський музикант Усейн Бекіров подав свій альбом SATO на три номінації, а саме: "Найкращий джазовий інструментальний альбом", "Найкращий джазовий перформенс" та "Найкраща пісня соціальних рушень" (Freddom з альбому SATO). В останній, до речі, лунають звуки сирен.
З альбомом Global Oasis Vol.1 на премію "Ґреммі" претендує український композитор. Тарас Куценко. як і Ассія Ахат, він подався в категорію "Найкращий глобальний музичний альбом".
"Хочеться вірити, що не тільки ці чотири українських митці потраплять до шорт-листа номінацій і будуть у світовому музичному контексті на рівні з іншими вагомими колегами", — зазначили в "МУЗВАР".
Нагадаємо, раніше ми писали, що репер Потап презентував новий дует, в якому побажав українцям тихої ночі. Також ми розповідали, що Брітні Спірс представила нову пісню з володарем "Ґреммі".
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