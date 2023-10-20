Не Кароль єдиною — хто з українців подався на премію "Ґреммі"

Премія "Греммі". Фото: Google

Раніше співачка Тіна Кароль звернулась до академіків премії "Ґреммі" та попросила їх розглянути її композицію One nation under love (в перекладі з англійської — "Одна нація в любові") на потрапляння в чотири категорії. Втім, виявляється, титулована артистка не єдина, хто подався на музичний "Оскар".

Про це повідомляє видання "МУЗВАР".

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Цьогоріч Кароль не тільки подала свою пісню, над якою працювала титулована композиторка Даян Воррен (володарка "Оскар", "Ґреммі", "Золотий Глобус" та "Еммі"), але і доєдналися до голосуючого складу премії, куди вже багато років входить і Ассія Ахат. Остання була першою з нашої індустрії, кому вдалося отримати таку честь.

Патріотична композиція Кароль претендує на потрапляння до наступних категорій:

Найкраща пісня соціальних рушень

Найкращий поп дует/груповий перформенс

Найкраще аранжування, інструментал та вокал

Найкраще музичне відео.

На потрапляння до номінації "Найкращий глобальний музичний альбом" претендує платівка 8 SENSES вищезгаданої Ахат.

Кримськотатарський музикант Усейн Бекіров подав свій альбом SATO на три номінації, а саме: "Найкращий джазовий інструментальний альбом", "Найкращий джазовий перформенс" та "Найкраща пісня соціальних рушень" (Freddom з альбому SATO). В останній, до речі, лунають звуки сирен.

З альбомом Global Oasis Vol.1 на премію "Ґреммі" претендує український композитор. Тарас Куценко. як і Ассія Ахат, він подався в категорію "Найкращий глобальний музичний альбом".

"Хочеться вірити, що не тільки ці чотири українських митці потраплять до шорт-листа номінацій і будуть у світовому музичному контексті на рівні з іншими вагомими колегами", — зазначили в "МУЗВАР".

Нагадаємо, раніше ми писали, що репер Потап презентував новий дует, в якому побажав українцям тихої ночі. Також ми розповідали, що Брітні Спірс представила нову пісню з володарем "Ґреммі".