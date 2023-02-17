Донька хворого на деменцію Брюса Вілліса опублікувала сторіз про батька

"Емоційно втомлена": донька хворого на деменцію Брюса Вілліса опублікувала сторіз
Новина про те, що голлівудський актор Брюс Вілліс хворий невиліковною формою деменції стала шокуючою не тільки для шанувальників кінозірки, але й для членів його родини. У своїх соцмережах діти, колишня дружина Демі Мур та теперішня сім’я Брюса висловили йому підтримку.
Трохи згодом сторіз у своєму Instagram виклала друга донька Вілліса, 31-річна Скаут.
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Дівчина опублікувала селфі, на якому позує у толстовці з капюшоном. Скаут поділилась своїми емоціями з підписниками.
"Почуваючись емоційно втомленою і трохи пригніченою. Але водночас у захваті від кохання, яке так багато людей відчувають до мого тата", — написала донька Брюса Вілліса.
"Сьогодні немає засобів лікування цієї хвороби, і ми сподіваємося, що ця реальність може змінитися в наступні роки. Оскільки стан Брюса прогресує, ми сподіваємося, що будь-яка увага засобів масової інформації може бути зосереджена на висвітленні цієї хвороби, яка потребує набагато більшої обізнаності та досліджень", — напередодні написали в заяві члени родини кінозірки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що важкохворий Брюс Вілліс написав заповіт. Спадщина актора оцінюється у 250 мільйонів доларів. Згідно з заповітом, практично все отримає його нинішня родина: друга дружина Емма Гемінг та дві доньки в цьому шлюбі — 8-річна Евелін Пенн і десятирічна Мейбл Рей.