Донька хворого на деменцію Брюса Вілліса опублікувала сторіз про батька

Голлівудський актор Брюс Вілліс

Новина про те, що голлівудський актор Брюс Вілліс хворий невиліковною формою деменції стала шокуючою не тільки для шанувальників кінозірки, але й для членів його родини. У своїх соцмережах діти, колишня дружина Демі Мур та теперішня сім’я Брюса висловили йому підтримку.

Трохи згодом сторіз у своєму Instagram виклала друга донька Вілліса, 31-річна Скаут.

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Дівчина опублікувала селфі, на якому позує у толстовці з капюшоном. Скаут поділилась своїми емоціями з підписниками.

"Почуваючись емоційно втомленою і трохи пригніченою. Але водночас у захваті від кохання, яке так багато людей відчувають до мого тата", — написала донька Брюса Вілліса.

"Сьогодні немає засобів лікування цієї хвороби, і ми сподіваємося, що ця реальність може змінитися в наступні роки. Оскільки стан Брюса прогресує, ми сподіваємося, що будь-яка увага засобів масової інформації може бути зосереджена на висвітленні цієї хвороби, яка потребує набагато більшої обізнаності та досліджень", — напередодні написали в заяві члени родини кінозірки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що важкохворий Брюс Вілліс написав заповіт. Спадщина актора оцінюється у 250 мільйонів доларів. Згідно з заповітом, практично все отримає його нинішня родина: друга дружина Емма Гемінг та дві доньки в цьому шлюбі — 8-річна Евелін Пенн і десятирічна Мейбл Рей.