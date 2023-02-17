Дочь больного деменцией Брюса Уиллиса опубликовала сториз об отце

"Эмоционально уставшая": дочь больного деменцией Брюса Уиллиса опубликовала сториз
Новость о том, что голливудский актер Брюс Уиллис болен неизлечимой формой деменции стала шокирующей не только для поклонников кинозвезды, но и для членов его семьи. В своих соцсетях дети, бывшая жена Деми Мур и нынешняя семья Брюса выразили ему поддержку.
Чуть позже сторозию в своем Instagram выложила вторая дочь Уиллиса, 31-летняя Скаут.
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Девушка опубликовала селфи, на котором позирует в толстовке с капюшоном. Скаут поделилась своими эмоциями с подписчиками.
"Чувствуя себя эмоционально уставшей и немного подавленной. Но в то же время в восторге от любви, которую так много людей испытывают к моему папе", — написала дочь Брюса Уиллиса.
"Сегодня нет средств лечения этой болезни, и мы надеемся, что эта реальность может измениться в последующие годы. Поскольку состояние Брюса прогрессирует, мы надеемся, что любое внимание средств массовой информации может быть сосредоточено на освещении этой болезни, которая требует гораздо большей осведомленности и исследований", — накануне написали в заявлении члены семьи кинозвезды.
Напомним, ранее мы писали, что тяжелобольная Брюс Уиллис написал завещание. Наследие актера оценивается в 250 миллионов долларов. Согласно завещанию, практически все получит его нынешняя семья: вторая жена Эмма Хеминг и две дочери в этом браке — 8-летняя Эвелин Пенн и десятилетняя Мейбл Рэй.