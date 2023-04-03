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Енн Гетевей стала обличчям нової колекції Донателли Версаче: відео

3 квітня 2023 13:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Голлівудська акторка Енн Гетевей
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Голлівудська акторка Енн Гетевей знялася у рекламній кампанії нової колекції італійської модельєрки Донателли Версаче, яка отримала назву Versace Icons. Фотографами виступили Мерт Алас та Маркус Піггот. 

Про співпрацю у своїх соцмережах розповіли і Версаче і Гетевей. 

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Подробиці 

Донателла зізналася, що 40-річна оскароносна голлівудська кінозірка неймовірно надихнула її.

"Я люблю її як акторку, але ще більше захоплююсь нею як жінкою. Вона велика зірка, вона бізнеследі, вона креативна і неймовірно добра. Це робить її справжньою іконою Versace", — зазначила Версаче. 

Гетевей розповіла про те, як Донателла поділилася з нею основною концепцією колекції. Дизайнерка хотіла створити лінійку "позачасових" виробів, які б не залежали від трендів і могли служити своїй володарці довгі роки.

"Мені здалося, це фантастична ідея, і я така горда, схвильована і вдячна, що мене прийняли в культову родину Версаче", — написала акторка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що принц Гаррі в сорочці від Dior відвідав останнє судове слухання у Лондоні. Також ми розповідали, що французький дім моди Balenciaga представив балетки для чоловіків.

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