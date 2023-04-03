Енн Гетевей стала обличчям нової колекції Донателли Версаче: відео

Голлівудська акторка Енн Гетевей

Голлівудська акторка Енн Гетевей знялася у рекламній кампанії нової колекції італійської модельєрки Донателли Версаче, яка отримала назву Versace Icons. Фотографами виступили Мерт Алас та Маркус Піггот.

Про співпрацю у своїх соцмережах розповіли і Версаче і Гетевей.

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Донателла зізналася, що 40-річна оскароносна голлівудська кінозірка неймовірно надихнула її.

"Я люблю її як акторку, але ще більше захоплююсь нею як жінкою. Вона велика зірка, вона бізнеследі, вона креативна і неймовірно добра. Це робить її справжньою іконою Versace", — зазначила Версаче.

Гетевей розповіла про те, як Донателла поділилася з нею основною концепцією колекції. Дизайнерка хотіла створити лінійку "позачасових" виробів, які б не залежали від трендів і могли служити своїй володарці довгі роки.

"Мені здалося, це фантастична ідея, і я така горда, схвильована і вдячна, що мене прийняли в культову родину Версаче", — написала акторка.

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