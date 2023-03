Принц Гаррі в сорочці від Dior відвідав останнє судове слухання у Лондоні

Герцог Сассекський, принц Гаррі

В четвер, 30 березня, в Лондоні завершились чотириденні судові слухання проти газети The Daily Mail і компанії Associated Newspapers (ANL), якій належить це видання. А також News Group Newspapers, власників таблоїда The Sun. Свої показання в суді дає і принц Гаррі, для якого цей візит став першим до Великої Британії після похорон королеви Єлизавети II. На останнє слухання молодший син Чарльза III прийшов у сорочці відомого бренду.

Про це пише видання Express.

Подробиці

38-річний принц Гаррі брав участь у всіх засіданнях у понеділок і вівторок, але був відсутнім на засіданні в середу. Втім, останнє він не став пропускати. Компанія ANL, яка заперечує звинувачення, каже, що суддя має винести рішення на її користь без суду, оскільки судові оскарження проти неї висуваються "надто пізно".

Девід Шерборн, який представляє інтереси Гаррі та інших позивачів, серед яких і співак Елтон Джон, сказав, що оскарження ANL їхнього судового позову було "амбітним, оскільки воно непривабливе".

На останнє судове слухання Гаррі приїхав у білій сорочці французького дому моду Dior, на якій зображена золота бджілка. Її ціна — 800 фунтів стерлінгів (36500 гривень). В соцмережах деякі піддані Сполученого Королівства звинуватили чоловіка Меган Маркл у марнотратстві. Хоча після відсторонення від справ Букінгемського палацу та переїзду до США принц Гаррі не отримує гроші від платників податків Великої Британії.

Фото: Reuters