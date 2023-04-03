Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Энн Хэтэуэй стала лицом новой коллекции Донателлы Версаче: видео arrow

Энн Хэтэуэй стала лицом новой коллекции Донателлы Версаче: видео

3 апреля 2023 13:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Голливудская актриса Энн Хэтэуэй
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй снялась в рекламной кампании новой коллекции итальянского модельера Донателлы Версаче, которая получила название Versace Icons. Фотографами выступили Мерт Алас и Маркус Пиггот.

О сотрудничестве в своих соцсетях рассказали и Версаче и Хэтэуэй.

Читайте также:

Подробности

Донателла призналась, что 40-летняя оскароносная голливудская кинозвезда невероятно вдохновила ее.

"Я люблю ее как актрису, но еще больше увлекаюсь ею как женщиной. Она большая звезда, она бизнес-леди, она креативна и невероятно добра. Это делает ее настоящей иконой Versace", — отметила Версаче.

Хэтэуэй рассказала, как Донателла поделилась с ней основной концепцией коллекции. Дизайнер хотела создать линейку "вневременных" изделий, которые бы не зависели от трендов и могли служить своей обладательнице долгие годы.

"Мне показалось, это фантастическая идея, и я такая гордая, взволнованная и благодарная, что меня приняли в культовую семью Версаче", — написала актриса.

Напомним, ранее мы писали, что принц Гарри в рубашке Dior посетил последнее судебное слушание в Лондоне. Также мы рассказывали, что французский дом моды Balenciaga представил балетки для мужчин.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

21:45 Ученые разгадали тайну загадочного "космического корабля" Оумуамуа

22:14 В Белом доме рассказали, собирается ли россия применять ядерное оружие в войне в Украине

14:57 Северная Македония передала ВСУ самолеты Су-25: какие еще образцы авиации просит Украина

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB