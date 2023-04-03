Энн Хэтэуэй стала лицом новой коллекции Донателлы Версаче: видео

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй снялась в рекламной кампании новой коллекции итальянского модельера Донателлы Версаче, которая получила название Versace Icons. Фотографами выступили Мерт Алас и Маркус Пиггот.

О сотрудничестве в своих соцсетях рассказали и Версаче и Хэтэуэй.

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Донателла призналась, что 40-летняя оскароносная голливудская кинозвезда невероятно вдохновила ее.

"Я люблю ее как актрису, но еще больше увлекаюсь ею как женщиной. Она большая звезда, она бизнес-леди, она креативна и невероятно добра. Это делает ее настоящей иконой Versace", — отметила Версаче.

Хэтэуэй рассказала, как Донателла поделилась с ней основной концепцией коллекции. Дизайнер хотела создать линейку "вневременных" изделий, которые бы не зависели от трендов и могли служить своей обладательнице долгие годы.

"Мне показалось, это фантастическая идея, и я такая гордая, взволнованная и благодарная, что меня приняли в культовую семью Версаче", — написала актриса.

Напомним, ранее мы писали, что принц Гарри в рубашке Dior посетил последнее судебное слушание в Лондоне. Также мы рассказывали, что французский дом моды Balenciaga представил балетки для мужчин.