Епатажна співачка народила Ілону Маску десяту дитину

Американський бізнесмен Ілон Маск. Фото: Google

Колишня обраниця американського мільярдера Ілона Маска, співачка Граймс, народила сина. Спільно з новатором вона вже виховує двох дітей: сина Ікс та доньку Екса (її народила сурогатна матір). Хлопчик став їхньою третьою спільною дитиною та десятою в Маска.

Про це повідомляє видання The New York Times.

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Подробиці

"Нова біографія Ілона Маска підтверджує, що у генерального директора Tesla була раніше не зареєстрована третя дитина від його колишньої партнерки, канадської музикантки Граймс", — йдеться у повідомленні.

За даними ЗМІ, хлопчика звуть Техно Механіус, але він відгукується на прізвисько Тау. Автором нової біографії мільярдера став журналіст Волтер Айзексон. Книга вийде в продаж наступного тижня.

Ілон Маск та Граймс. Фото: Google

Особисте життя Маска

Ілон Маск офіційно був одружений двічі. У першому шлюбі з Джастін Вілсон (2000-2008) у мільярдера народилося п'ятеро дітей. З другою дружиною, британською акторкою Талулою Райлі, Маск був одружений з 2010 по 2012 і з 2013 по 2016 роки.

З травня 2018-го Маск мав стосунки з канадською співачкою Граймс (справжнє ім'я Клер Буше). 2020 року у пари народився син, якого назвали X Æ A-12 (Ікс Еш Ей Твелв Маск). X — це невідома змінна; Æ — її ельфійська вимова Ai (любов і/або штучний інтелект); A-12 — попередник SR-17 (улюбленого винищувача Граймс та Маска).

За словами співачки, хлопчик, якому в травні виповнилось три роки, знає про ракети більше, ніж вона.

Ілон Маск з сином Ікс Еш Ей Твелвом. Фото: Google

У вересні 2021 року пара розлучилася, а наприкінці того ж року ЗМІ повідомили про їхню другу дитину, яку виносила сурогатна мати. Дівчинка отримала ім'я Екза Дарк Сайдіріель (Exa Dark Sideræl).

Також у Маска та директорки з операцій заснованої ним компанії Neuralink Шивон Зіліс 2021 року таємно народилися близнюки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ілон Маск відреагував на заяву про вимкнення Starlink біля Криму. Також ми розповідали, що колишня наречена Джуда Лоу, акторка Сієнна Міллер, вагітна.