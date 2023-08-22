Колишня наречена Джуда Лоу, акторка Сієнна Міллер, вагітна: фото
Англійська акторка та модель Сієнна Міллер чекає на другу дитину. Папараці сфотографувала 41-річну зірку в Іспанії з вже чималим животиком.
Про це повідомляє видання People.
Зіркова вагітність
Міллер відпочиває на Ібіці разом із бойфрендом Олі Гріном, який молодший за неї на 15 років. Він, ймовірно, і є батьком майбутньої дитини. Пара разом уже понад рік.
Рік тому Сієнна заморозила яйцеклітини та висловлювалася щодо можливості знову стати матір'ю. Тоді вона заявила, що турбується через це.
"Є певний тиск на цю тему. Чи маю я народити ще дітей і чому не народжую і так далі. Для себе я зрозуміла, що біологія неймовірно жорстока до жінок у цьому віці", — розповідала вона в інтерв'ю.
В Міллер є 10-річна донька Марлоу, батьком якої є актор Том Старрідж. До нього акторка мала кілька гучних романів, у тому числі з Джудом Лоу. Вони були заручені, втім розійшлися після того, як стало відомо, що актор зрадив Сієнні з нянею своїх дітей від першого шлюбу. Через шість років парочка знову зійшлась, але врешті решт знову розійшлися.
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