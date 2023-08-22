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Колишня наречена Джуда Лоу, акторка Сієнна Міллер, вагітна: фото

22 серпня 2023 09:24
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Колишня наречена Джуда Лоу, акторка Сієнна Міллер, вагітна: фото
Акторка Сієнна Міллер. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Англійська акторка та модель Сієнна Міллер чекає на другу дитину. Папараці сфотографувала 41-річну зірку в Іспанії з вже чималим животиком. 

Про це повідомляє видання People.

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Міллер відпочиває на Ібіці разом із бойфрендом Олі Гріном, який молодший за неї на 15 років. Він, ймовірно, і є батьком майбутньої дитини. Пара разом уже понад рік.

Сієнна Міллер та Олі Грін. Фото: Google

Рік тому Сієнна заморозила яйцеклітини та висловлювалася щодо можливості знову стати матір'ю. Тоді вона заявила, що турбується через це.

"Є певний тиск на цю тему. Чи маю я народити ще дітей і чому не народжую і так далі. Для себе я зрозуміла, що біологія неймовірно жорстока до жінок у цьому віці", — розповідала вона в інтерв'ю.

Вагітна Сієнна Міллер в Іспанії. Фото: People

В Міллер є 10-річна донька Марлоу, батьком якої є актор Том Старрідж. До нього акторка мала кілька гучних романів, у тому числі з Джудом Лоу. Вони були заручені, втім розійшлися після того, як стало відомо, що актор зрадив Сієнні з нянею своїх дітей від першого шлюбу. Через шість років парочка знову зійшлась, але врешті решт знову розійшлися. 

Сієнна Міллер та Джуд Лоу. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Ріанна народила другого сина: відомий таблоїд повідомив дату й першу літеру імені. Також ми розповідали, що голлівудська акторка Ліндсі Лохан вперше стала мамою.

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