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Эпатажная певица родила Илону Маску десятого ребенка

10 сентября 2023 08:39
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Эпатажная певица родила Илону Маску десятого ребенка
Американский бизнесмен Илон Маск. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Бывшая избранница американского миллиардера Илона Маска, певица Граймс, родила сына. Совместно с новатором она воспитывает двоих детей: сына Икс и дочь Экса (ее родила суррогатная мать). Мальчик стал их третьим общим ребенком и десятым у Маска.

Об этом сообщает издание The New York Times.

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Подробности

"Новая биография Илона Маска подтверждает, что у генерального директора Tesla был ранее не зарегистрирован третий ребенок от его бывшей партнерши, канадской музыкантки Граймс", — говорится в сообщении.

По данным СМИ, мальчика зовут Техно Механиус, он откликается на прозвище Тау. Автором новой биографии миллиардера стал журналист Уолтер Айзексон. Книга выйдет в продажу на следующей неделе.

Илон Маск и Граймс. Фото: Google

Личная жизнь Маска

Илон Маск официально был женат дважды. В первом браке с Джастин Уилсон (2000-2008) у миллиардера родилось пятеро детей. Со второй женой, британской актрисой Талулой Райли, Маск был женат с 2010 по 2012 и с 2013 по 2016 годы.

С мая 2018 года Маск общался с канадской певицей Граймс (настоящее имя Клер Буше). В 2020 году у пары родился сын, которого назвали X A-12 (Икс Эш Эй Твелв Маск). X — это неизвестная переменная; Æ — ее эльфийское произношение Ai (любовь и/или искусственный интеллект); A-12 — предшественник SR-17 (любимого истребителя Граймс и Маска).

По словам певицы, мальчик, которому в мае исполнилось три года, знает о ракетах больше, чем она.

Илон Маск с сыном Икс Эш Эй Твелвом. Фото: Google

В сентябре 2021 года пара разошлась, а в конце того же года СМИ сообщили об их втором ребенке, которого выносила суррогатная мать. Девочка получила имя Экза Дарк Сайдириэль (Exa Dark Sideræl).

Также у Маска и директора по операциям основанной им компании Neuralink Шивон Зилис в 2021 году тайно родились близнецы.

Напомним, ранее мы писали, что Илон Маск отреагировал на заявление об отключении Starlink возле Крыма. Также мы рассказывали, что бывшая невеста Джуда Лоу, актриса Сиенна Миллер, беременна.

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