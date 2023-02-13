Дональд Трамп жорстко розкритикував Ріанну перед виступом на Супербоулі-2023

Колишній президент США Дональд Трамп жорстко розкритикував Ріанну

Перший за п’ять років виступ американо-барбадоської співачки Ріанни, який відбувся на Супербоул-2023, активно обговорюють у соцмережах. Лише за сім годин після публікації відео перформансу, воно набрало понад вісім мільйонів переглядів. Втім, є й такі, хто не хотів, аби Ріанна виступала на найпопулярнішій спортивній події США.

Серед них й колишній президент США Дональд Трамп, повідомляє видання Independent.

Деталі

Ріанна, як і більшість американських знаменитостей, не підтримувала Дональда Трампа ані у президентських перегонах, ані під час його каденції. Через що американський політик затаїв на неї образу.

"Без свого стиліста вона була б ніким. Погано все і жодного таланту", — розкритикував Ріанну Трамп напередодні Супербоулу-2023 у власній соцмережі Truth Social.

Це стало відповіддю Трампа на публікацію конгресмена від Техасу, колишнього особистого лікаря Дональда у Білому домі, Ронні Джексона.

"Вона зробила кар'єру, викидаючи дегенеративний бруд, "поносячи" Америку при кожній зручній нагоді. Чому НФЛ демонструє це лайно? Ріанна не повинна виступати в перерві!" — написав той.

Ані Ріанна, ані НФЛ (національна футбольна ліга) не стали коментувати викиди політиків.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто зі світових знаменитостей завітав на Суперкубок-2023.