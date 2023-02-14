У рэпера Lil Nas X требуют миллион долларов за нарушение условий аренды жилья

Эпатажный американский рэпер Lil Nas X оказался в эпицентре скандала

Эпатажный американский рэпер Lil Nas X оказался в эпицентре скандала. Вместе с немецким диджеем российскогопроисхождения Zedd (настоящее имя Антон Заславский) он устроил шумную вечеринку в съемном поместье. Поэтому владелец жилья требует от звезд миллион долларов компенсации.

Об этом сообщает таблоид TMZ.

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На знаменитостей подал в суд Дэниел Фицджеральд, владеющий люксовыми домами на Голливудских холмах. В своем иске он заявил, что предупреждал Lil Nas X, что при аренде организовывать вечеринки запрещено.

Впрочем, 23-летний рэпер устроил громкое мероприятие, на которое пригласил тысячу гостей и известного диджея Zedd. Фицджеральд утверждает, что знаменитости, промоутеры и спонсоры вечеринки знали, что они не должны были устраивать вечеринку на территории. Владелец жилья заверяет, что в результате мероприятия была повреждена мебель на сумму более 25 тысяч долларов. Поэтому он долгое время не мог сдавать жилье и потерял немало денег.

Дом, где была вечеринка. Фото: TMZ

Фицджеральд уверяет, что Lil Nas X и Zedd получили не менее 250 тысяч долларов США за вечеринку, в то время как у него лишь огромный счет за клининг. Теперь он требует от знаменитостей и организаторов возмещения в один миллион долларов. Следует отметить, что вечеринка прошла весной прошлого года. Впрочем, в суд Фицджеральд пошел только сейчас. И сдаваться не планирует.

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