Візажист повторив образ Тіни Кароль з Євробачення — шокуюче відео

Співачка Тіна Кароль. Фото: instagram/tina_karol

Фанат співачки Тіни Кароль повністю повторив її образ з Євробачення-2023. Він не лише вдягнув схожу сукню, а й зробив відповідний макіяж. Зірка була вражена від побаченого.

Відео з реакцією артистки шириться мережею.

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Візажист повторив образ Тіни Кароль з Євробачення

Співачка Тіна Кароль дала концерт у Варшаві. Її відданий прихильник та візажист Михайло Ткачов вирішив епатажно відвідати захід і вразити не лише публіку, а й саму зірку.

Він повторив легендарний образ Тіни Кароль з пісенного конкурсу Євробачення в 2023 році. Тоді артистка виступила як запрошений гість. Вона обрала для заходу свою фірмову укладку та червону сукню з вирізом у формі серця від українського дизайнера FROLOV.

Нагадаємо, фронтмен українського гурту "Хейтспіч" різко висловився у бік Тіни Кароль, коли не потрапив у список учасників Нацвідбору. Також співачка з'явилась у короткому міні та вразила новим образом.