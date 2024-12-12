Нацвідбір на Євробачення-2025 — Діма Хейтспіч послав Тіну Кароль

Дмитро Однороженко. Фото: instagram.com/hatespeechmusic

Лідер українського гурту "Хейтспіч" Дмитро Однороженко різко відреагував на оголошення учасників нацвідбору на "Євробачення-2025". Співак публічно послав співачку Тіну Кароль, яка є цьогорічною продюсеркою шоу.

Скандальний допис виконавець опублікував у Х.

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Цього року гурт також подавав свою заявку на участь у Національному відборі, однак до лонглиста не потрапив.

На своїй сторінці в Х Дмитро поділився частиною промови Кароль після оголошення перших результатів та виділив цитату, в якій продюсерка шоу казала про заборону використовувати ненормативну лексику у конкурсних піснях.

"Ой, та іди на х*й", — написав у відповідь лідер "Хейтспічу".

Дмитро Одннороженко відповів Тіні Кароль. Фото: скриншот

Натомість, за словами співака, у пісні, яку вони подавали на конкурс, не було ненормативної лексики. Тож, якою була справжня причина відмови учасникам, невідомо.

"Насправді саме матюків, наскільки я пам'ятаю, не було", — написав у коментарях під публікацією Однороженко.

Раніше стало відомо, як змінилися правила "Євробачення-2025".

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