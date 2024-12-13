Визажист повторил образ Тины Кароль с Евровидения — шокирующее видео

Певица Тина Кароль. Фото: instagram/tina_karol

Фанат певицы Тины Кароль полностью повторил ее образ с конкурса Евровидение-2023. Он не только надел похожее платье, но и сделал подходящий макияж. Звезда была поражена увиденным.

Видео с реакцией артистки распространяется по сети.

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Визажист повторил образ Тины Кароль с Евровидения

Певица Тина Кароль дала концерт в Варшаве. Ее преданный поклонник и визажист Михаил Ткачев решил эпатажно посетить мероприятие и поразить не только публику, но и саму звезду.

Он повторил легендарный образ Тины Кароль из песенного конкурса Евровидение в 2023 году. Тогда артистка выступила как приглашенный гость. Она тогда обрала для мероприятия свою фирменную укладку и красное платье с вырезом в форме сердца от дизайнера FROLOV.

Напомним, фронтмен украинской группы "Хейтспич" резко высказался в сторону Тины Кароль, не попав в список участников Нацотбора. Также певица появилась в коротком мини и поразила новым образом.